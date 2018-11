Derfor er det allerkoldest, lige når du skal afsted på arbejde

Mandag morgen måtte danskere over hele landet ud i frostgrader for at komme på arbejde.

Bilisterne skulle skrabe sne, og cyklisterne måtte have de helt varme vanter på. Temperaturen var helt ned til minus syv grader, og selv om det hedder nattetemperatur, er det faktisk allerkoldest på lige præcis det tidspunkt, hvor folk skal ud af døren.

- Den laveste temperatur blev mandag morgen målt klokken 8.10, og temperaturen faldt en hel grad i den sidste time der op til, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt, der mener, at morgentemperatur ville være en mere korrekt betegnelse.

01:20 VIDEO: Her kan du se vejrudsigten for tirsdag og de kommende dage i Østjylland. Luk video

Temperatur stiger først med solen

Temperaturen falder nemlig hele natten igennem og stiger først igen, når solen står op.

- Jorden taber hele tiden energi, men hvor den om dagen får mere energi, end den afgiver, er det omvendt om natten. I princippet fortsætter varmetabet, indtil solen står op, og jorden begynder at modtage energi igen, forklarer Sebastian Pelt:

- Det er samme princip om sommeren. Her er det også varmest sidst på eftermiddagen, og ikke når solen står højest omkring middag, som man ellers skulle tro.

Læs også Kom med bag: Skolelukningen som splittede lokalsamfundet

Varmen falder hele natten

Årsagen er, at de fleste ting absorberer varmen, mens solen skinner, for langsomt at afgive varmen igen, når solen er gået ned.

- Det er mest udtalt, når det er skyfrit. Har vi et tæt skydække, er variationen stort set uændret hele døgnet. Skyerne holder varmen tilbage, så den ikke ryger ud i verdensrummet igen, siger Sebastian Pelt.

Derfor falder temperaturen også hele natten igennem, og når vi er nået så langt hen på året, at morgentrafikken afvikles i mørke, sker det i døgnets absolut koldeste timer. Det skaber derudover endnu en udfordring for morgentrafikkanterne.

Læs også Unge drikker stadig for meget: Sådan skal vanerne ændres

Kolde nætter giver tåge

- Det er også den faldende temperatur, der gør, at nattetågen er tættest, når folk skal af sted om morgenen, lyder det fra Sebastian Pelt.

Kold luft kan ikke indeholde som meget fugt som varm luft. Derfor fortætter luftfugtigheden til regulær tåge i takt med, at temperaturen falder. Det betyder, at sigtbarheden er lavest, når folk skal ud i morgentrafikken før solopgang.

Og tirsdag gentager det hele sig. Først torsdag bliver det mildere i vejret.

- Vi kommer til at opleve det samme igen tirsdag morgen, hvor det så bare bliver endnu koldere end i dag.