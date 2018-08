Den gamle tropiske storm Ernesto rammer Danmark søndag

Det er ikke et helt almindeligt regnvejr, der skal ind over Danmark i løbet af søndagen.

Regnen kommer i forbindelse med den gamle tropiske storm Ernesto, som fra Atlanterhavet bevæger sig frem mod De Britiske Øer og herfra videre ind gennem Nordsøen til Danmark.

Resterne af den tropiske storm lørdag klokken 14. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Rammer søndag Danmark med regn

Man behøver ikke frygte vind af stormstyrke og tropiske regnskyl. Ernesto blev natten til lørdag nedgraderet fra en tropisk storm til et almindeligt lavtryk.

På sin vej mod Danmark mister yderligere kraft, så det kun vil være almindelig sommerregn, der i løbet af søndagen vil brede sig ind over Danmark fra vest.

Efter at have ramt Storbritannien med regn lørdag og natten til søndag ventes Ernestos regnvejr i løbet af søndag eftermiddag for alvor at ramme Jylland.

Især Nordjylland kan få vedvarende regn, som kan fortsætte en stor del af aftenen og natten til mandag.

En af de nordligste tropiske storme

Ernesto blev årets femte navngivne tropiske storm i Atlanterhavet, og inden den mistede sin status som tropisk storm, nåede den fredag så langt mod nord, at man ikke siden 2003 har set en tropisk storm på så nordlige en breddegrad.

Kun 11 tropiske storme har siden 1950 været nordligere, end Ernesto nåede det natten til lørdag.

Tropiske orkaner kan forvandles til almindelige lavtryk

Årligt ser man tropiske storme dannet over 27 grader varmt i den tropiske del af Atlanterhavet bevæge sig langt mod nord og med vestenvindsbæltet blive ført hele vejen til Europa.

Her mister de tropiske storme og orkaner deres oprindelige tropiske egenskaber og forvandles til almindelige lavtryk.

Nogle gange kan disse forvandlinger ende med endnu voldsommere storme og orkaner. Det mest voldsomme eksempel på det er den tropiske orkan Sandy, som i september 2012 ramte det nordøstlige USA som en kraftig ikke-tropisk orkan.

Da Sandy langt mod nord, fik den ny 'næring' og blev den geografisk største storm, som

som nogensinde er registreret i Nordatlanten.

De amerikanske medier omtalte i 2012 Sandy som 'Frankenstorm', idet orkanen nærmest blev 'vækket til live' efter at have tabt noget af pusten som en tropisk orkan.

'Frankenstorm' kommer, som de fleste nok kan gætte, af 'Frankenstein' - navnet på forskeren bag det monster, der blev vækket til live i Mary Shelleys roman af samme navn tilbage fra 1818.