Danskerne har fået mere fritid - og de bruger den på børnene

Hvis du hører nogen klage over, de er stressede og har svært ved at få dagen til at hænge sammen, skyldes det ikke mangel på fritid.

Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Vores fritid er steget med tre timer siden 2008, som var året, hvor danskernes brug af døgnets 24 timer sidst blev studeret af forskningsenheden.

Omvendt bruger vi mindre tid på kedeligt husholdningsarbejde som for eksempel rengøring, madlavning og indkøb. Jan Rose Saksen, forskningschef, Rockwool Fonden

- Ud fra tallene kan vi se, at danskerne bruger væsentlig mere tid på familien, at være sammen med børnene og sig selv. Omvendt bruger vi mindre tid på kedeligt husholdningsarbejde som for eksempel rengøring, madlavning og indkøb, siger Jan Rose Skaksen, der er forskningschef i Rockwool Fonden, til TV 2.

I 2008 brugte mødre to timer og fædre halvanden time med deres børn om dagen. I 2018 bruger begge forældre en hel time mere sammen med deres børn.

Rockwool Fondens forskning har tidligere vist, at forældre siden 1980'erne har brugt stadig mere tid med deres børn, og denne undersøgelse dokumenterer, at den udvikling er fortsat.

Vi bruger tid og penge på det væsentlige

Selvom vores arbejdstid i samme periode er blevet mere fleksibel, viser den nye rapport, at vi arbejder i stort set samme omfang som dengang - så hvor kommer den ekstra tid fra?

Ifølge kommunikationsrådgiver og livsstilsekspert Henrik Byager er der tale om et værdiskifte hos danskerne, som begyndte lige efter finanskrisen i 2008, hvor den sidste undersøgelse blev foretaget, og som nu med den nye undersøgelse er slået igennem.

- Det handler om at bruge tiden og pengene på det væsentlige og skrabe det overflødelige og værdiløse fra. Dét, som har den største værdi i danskernes liv, er tilfredsstillelsen ved at have et godt arbejde, men også at man har et tæt familieliv og nogle fritidsinteresser, som giver en fuld palette på livets plade.

Kvinder bruger mere tid end mændene på husholdningsarbejde

Både mænd og kvinder bruger dagligt 20 minutter mindre på husholdningsarbejde - som at lave mad og gøre rent - sammenlignet med 2008.

Det oplever man blandt andet også i det danske online-supermarked nemlig.com, hvor især mange børnefamilier handler, oplyser kommerciel direktør Mikkel Pilemand.

- Flere har fået øjnene op for, at det ikke er dyrere at købe dagligvarer online. Og så er det mere bekvemmeligt og tidsbesparende.

Især er der godt salg i færdiglavede måltidsløsninger og ferske færdigretter.

- Folk vil jo gerne spare tid, men de vil ikke nødvendigvis gå på kompromis med kvaliteten, siger Mikkel Pilemand.

Han fremhæver, at det typisk er kvinderne, der på nemlig.com står for indkøbene.

- Det er måske også typisk dem, der har lidt mere styr på dagligvareindkøbene end mændene. Og så er det også dem, der bruger meget tid på at handle ind, og den vil de måske gerne bruget på så meget andet.

Det er også fortsat sådan, at kvinder bruger én time mere på husholdningsarbejde om dagen end mændene. Det passer meget godt med forskellen i fritid mellem de to køn.

Mænd har nemlig knap en halv times mere fritid om ugen end kvinder.