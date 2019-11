Danske Spil meldt til politiet: - Bruger børn som reklamesøjler

Danske Spil er blevet anmeldt til politiet af Alliancen mod Spilafhængighed.

Det oplyser foreningen til TV 2.

- Vi finder det meget problematisk, at Danske Spil henvender sig til børn under 18 år ved at bruge dem som reklamesøjler i deres markedsføring på de sociale medier, siger Marcus Kondrup Nielsen, der er stifter og talsmand for Alliancen mod Spilafhængighed.

Danske Spil er blevet anmeldt til politiet for i alt 12 forskellige lovovertrædelser, hvoraf de syv omhandler salg af væddemål til børn og markedsføring rettet mod børn, oplyser talsmanden.

- Danske Spil har brugt børn på 16 år som reklamesøjler i deres videoer på Youtube, siger Marcus Kondrup Nielsen til TV 2.

Politianmeldelsen blev indgivet til Vestegnens Politi for præcis én uge siden - 31. oktober.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for TV 2, at man har modtaget en politianmeldelse fra Alliancen mod Spilafhængighed, og at den er i gang med at blive behandlet.

Brugte børn i reklamer for spil

Alliancen mod Spilafhængighed mener, at Danske Spil specifikt har overtrådt Spillelovens paragraf 36 stykke 3 ved:

- Et ukendt antal gange, men som minimum to gange, at have brugt børn i spilreklamer for Oddset og eOddset (betting på eSport) på Youtube.

Og desuden ved:

- Et ukendt antal gange, men minimum én gang, at have brugt barn som bettingekspert for eOddset på Youtube.

Politianmeldelsen kommer, i kølvandet på at skatteminister Morten Bødskov (S) i oktober blev bedt om at redegøre for Danske Spils brug af børn i bettingreklamer.

Dette har skatteministeren ikke svaret fyldestgørende på, mener Marcus Kondrup Nielsen fra Alliancen mod Spilafhængighed.

Har ikke hørt fra politiet

TV 2 har forholdt Danske Spil politianmeldelsen.

Læs også 15-årig tabte 122.000 kr. på spil: Nu vil danske EU-politikere forbyde spilreklamer

Den statsejede spilgigant har imidlertid ikke meget at sige om sagen.

- Vi har ikke hørt fra politiet, og derfor kan vi ikke forholde os til anmeldelsen, siger pressechef Marie Grabow Westergaard.