Dansk vognmand efterlod chauffør på tankstation uden penge

I slutningen af marts ringede en polsk lastbilchauffør til en TV 2-journalist og indtalte nedenstående besked på telefonsvareren:

- I have got a big problem here. They are actually trying to get rid of me and leave me on the street. Please call me back as soon as possible.

Oversat til dansk lød beskeden: "Jeg har et stort problem. De forsøger direkte at slippe af med mig og forlade mig på gaden. Ring mig tilbage så hurtigt som muligt."

Lastbilchaufføren Marcin Chojnacki var ansat i et dansk vognmandsfirma fra Viby, lidt udenfor Aarhus. Han var kommet i problemer, fordi han havde protesteret over, at han ikke havde fået løn for de timer, han havde arbejdet.

Reaktionen fra vognmanden kom omgående.

Marcin Chojnacki blev smidt ud af sin lastbil og fyret på stedet. Han blev efterladt på en tankstation med sine kufferter. Uden penge til at rejse hjem til sin familie.

A- og B-holdet

Danmark importerer udenlandsk arbejdskraft, som aldrig før. Sidste år var der næsten 400.000 udenlandske arbejdere i landet. Det er en stigning på 60 procent i forhold til 2011.

Men ifølge eksperter har tilgangen af udenlandsk arbejdskraft ført til en opdeling i et A- og et B-hold.

A-holdet er dem, som arbejder til en ordentlig løn - med pension, weekendtillæg og overarbejdsbetaling. B-holdet er dem, som arbejder uden overenskomst og under forhold langt fra dansk standard - med lave lønninger og dårlig sikkerhed.

Det er en udvikling, som de senere år har ændret det danske arbejdsmarked markant, mener arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz fra Københavns Universitet.

- I forhold til det danske arbejdsmarked, der er det jo noget, vi ikke har set så meget før. Vi har ikke tidligere set på den måde, at der var et B-hold i den her kaliber. Vi taler om nogle forhold, som vi normalt ikke ville byde danske arbejdstagere, siger Jens Arnholtz.

Ingen penge til at komme hjem

Få timer efter Marcin Chojnacki havde ringet til TV 2, mødte TV 2 ham på en tankstation lidt udenfor Aarhus. Han forklarede, at han forsørgede sin familie i Polen med jobbet som lastbilchauffør i Danmark.

Det danske vognmandsfirma, som han var ansat hos, havde transporteret ham til Danmark i en bus og nægtede nu at køre ham hjem igen. De ville heller ikke betale for en busbillet til Polen.

- For at være helt ærlig, så aner jeg ikke, hvad jeg skal gøre. De har efterladt mig her uden penge og mulighed for at komme hjem, sagde Marcin Chojnacki.

På sin lønseddel fra februar stod der, at han havde arbejdet 95 timer. Men på en udskrift fra lastbilens tachograf, som registrerer køre- og hviletider, stod der, at han havde arbejdet 140 timer.

- Jeg protesterede over, at jeg kun havde fået løn for 95 timer, men chefen var uenig med mig. Derfor fik jeg udskrevet informationerne fra tachografen, så jeg kunne dokumentere min arbejdstid, sagde Marcin Chojnacki.

- For helvede, din kæmpe idiot. Kom så ud af min bil

Marcin Chojnacki havde i løbet af dagen haft flere ubehagelige telefonsamtaler med sin chef, dansk-polakken Patryk Branicki, samt en mellemleder. Derfor besluttede han sig for at optage samtalerne, så han senere kunne dokumentere, hvad der blev sagt.

TV 2 har fået oversat telefonsamtalerne, som foregik på polsk. Her er hvad der blev sagt, kort efter Marcin Chojnacki havde fået sin fyreseddel.

Patryk Branicki: - Skrub ud af bilen og farvel! Vi vil ikke have mere at gøre med dig.

Marcin Chojnacki: - Du er nødt til at køre mig til Polen.

Patryk Branicki: - Jeg er ikke nødt til noget, forstår du?

Marcin Chojnacki: - Aha.

Patryk Branciki: - Forstår du? Skrub ud af min bil. For helvede, din kæmpe idiot. Kom så ud af min bil!

Herefter måtte Marcin Chojnacki i hast pakke sine ejendele i kufferter, forlade lastbilen og vinke farvel til de penge, som han mente at have krav på.

Det var her, han ringede til TV 2, som i en periode op til fyringen havde været i dialog med Marcin Chojnacki for at beskrive hverdagen for en polsk lastbilchauffør i Danmark.

Har underbetalt flere chauffører

Det er tilsyneladende ikke et enestående tilfælde, at Patryk Branicki har underbetalt sine ansatte. TV 2 har været i kontakt med i alt tre chauffører, som har oplevet det samme.

En af chaufførerne havde, ifølge udskrifter fra lastbilens tachograf, arbejdet 164 timer i oktober måned, men kun fået løn for 89 timer. Udskrifterne viser også, at i perioden fra oktober 2018 til og med februar 2019 havde han arbejdet 594 timer, men kun fået løn for 461 timer. Han manglede altså at få udbetalt løn for 133 timer.

De tre chauffører var alle ansatte i firmaet Andersen & Branicki Group ApS, som er et danskregistreret selskab med adresse i Viby J. Firmaet oplyser, at de har cirka 60 ansatte i Danmark, hvoraf størsteparten er udlændinge.

Vi ville gerne fremlægge vores oplysninger for ledelsen i firmaet, men da vi opsøgte adressen i Viby J., var der ingen tilstede på kontoret.

Det var der til gengæld på en adresse udenfor Warszawa i Polen, som også er den adresse, firmaet har oplyst på sin hjemmeside.

- Det ligner en fælde

Ovenpå et mindre værksted i forstaden Jablonna ligger firmaets hovedkontor. Her erkendte vognmand Patryk Branicki med det samme, at chaufførerne har arbejdet flere timer, end de har fået løn for.

Patryk Branicki hævdede dog, at det var chaufførerne selv, som havde indberettet færre timer, end de reelt havde arbejdet.

- Vores chauffører fortæller os, hvor mange timer, de har kørt lastbilen, og hvor meget andet arbejde de har lavet. Det er så det, vi aflønner dem efter.

Men det virker mærkeligt. Hvis jeg nu havde arbejdet 164 timer, hvorfor skulle jeg så sige til dig, at jeg kun har arbejdet 89?

- Chaufførerne ringer ind og fortæller, hvor mange timer de har arbejdet. Det gør de hver uge. Så det ligner en fælde.

Tror du det er en fælde, de har lavet for dig?

- Jamen, folk har forskellige måder at håndtere ting på, jo.

Patryk Branicki erkender, at der tidligere har været problemer med lønningerne, så han har nu lavet et nyt system, som registrerer, hvor mange timer chaufførerne arbejder, så de fremover automatisk får løn for de timer, de rent faktisk har arbejdet.

Han forklarer også, at han er ked af, han talte så hårdt til sin chauffør, da han blev smidt ud af sin lastbil.

- Det er ikke lige noget, man er stolt af. Jeg synes, at i hans tilfælde kunne vi have gjort tingene meget bedre, afslutter Patryk Branicki.

Pengene betalt tilbage

Marcin Chojnacki lånte 300 kroner af fagforeningen 3F til busbilletten hjem til Polen. Han vil aldrig mere tilbage og arbejde i Danmark. Og i hvert fald aldrig mere hos Patryk Branicki.

- Han er ikke en ordentlig forretningsmand. Han er en løgner og en tyv, og han burde ikke kunne drive forretning, sagde Martin Chojnacki.

Andersen & Branicki Group ApS har indgået overenskomst med fagforeningen 3F.

Efter fagforeningen er gået ind i sagen, har chaufførerne fået løn for de timer, som de har arbejdet for Patryk Branicki.