Dannebrog fylder 800 år: Fem ting, du måske ikke vidste om flaget

Et af de mest kendte danske symboler fylder lørdag rundt. Efter sigende er det nemlig 800 år siden, at flaget Dannebrog faldt ned fra himlen under et slag i Estland.

Her greb kong Valdemar 2. det, lige før det ramte jorden - og derefter sejrede den danske hær, fortæller sagnet, der dog blot er én blandt mange historier om flaget.

Senere hen er det blevet fast inventar i mange danske hjem, hvor det ved lejlighed bliver viftet, hejst eller sat i en kage.

Verdens ældste nationalflag

Selv om det efterhånden har mange år på bagen, er det nok de færreste, der har styr på andet end de mange traditioner, som Dannebrog er forbundet med.

Der findes dog ingen egentlige love og regler for, hvordan man bruger det danske flag korrekt. Men der er efterhånden opstået et slags reglement, der grundlæggende bygger på, at man skal ære og respektere Dannebrog.

For eksempel må flaget ikke røre jorden, det hejses klokken otte og tages ned igen inden solnedgang. Står solen op efter otte, hejses flaget først der. Det er blot nogle af de traditioner, der er kommet til gennem tiden.

Med sine 800 år er det danske flag ikke bare gammelt, men et af verdens ældste nationalflag.

Dronningen besøger Estland

I dagens anledning ankommer dronning Margrethe i kongeskibet, som Dannebrog også har lagt navn til, til Estlands hovedstad, Tallinn, hvor flagets fald skal fejres.

Hjemme i Danmark vil prins Joachim og prinsesse Marie deltage i en festgudstjeneste i Vor Frue Kirke i København og et efterfølgende arrangement på rådhuset.

Kronprinsparret deltager i fejringen ved et arrangement på Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Her de vil blive præsenteret for en ny udgave af Dannebrog, som man forestiller sig, at det må have set ud i 1219.

I listen nedenfor kan du læse fem ting om det danske flag Dannebrog i anledning af den runde fødselsdag.

1: Dannebrog markerer ikke sorg Dannebrog er et flag, der er forbundet med mange traditioner, og de fleste er da også bekendt med, at der flages på halv i forbindelse med begravelser og sorg. Men vidste du, at man ikke bare 'må' hejse flaget halvt op?

Følger man foreskrivelserne, skal flaget først hejses helt op i toppen, hvor det skal hvile et par sekunder, før det hejses ned på halv. Flaget markerer heller ikke i sig selv sorg - det gør placeringen.

2: Flag kan give dagbøder Du kan i princippet flage med Dannebrog lige så tosset, du vil. Der er dog foreskrifter, der siger, at det ikke er tilladt at flage med andre nationalflag i Danmark uden tilladelse fra politiet. Trodser man det, kan det ende i dagbøder. Det gælder ikke flag fra Grønland, Færøerne, de nordiske lande, FN og EU-flaget. Heller ikke såkaldte fantasiflag som for eksempel et piratflag. Det regnbuefarvede Pride-flag er også undtaget - på nær de enkelte dage om året, hvor det er flagdage af særlige national betydning. Herunder 9. april, 5. maj og 5. september, der markerer henholdvis Danmarks besættelse (hvor der flages på halv til klokken 12), Danmarks befrielse og en hyldest til Danmarks udsendte.

3: Kongens flag Dannebrog blev først anset som kongens flag. Der var endda et decideret forbud mod flagning for almindelige borgere mellem 1833 og 1854. Men i 1854 blev det frigivet til folket, og siden da blev det et symbol på en national fællesskabsfølelse for mange.

4: Front mod Dannebrog Står du i nærheden af en flagstang, mens Dannebrog skal enten op eller ned, bør du ifølge foreskrifterne altid have front mod de rødhvide farver.