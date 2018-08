Danmark ramt af voldsomme skybrud med over 60 millimeter regn

Efter en knastør sommer har regnen nu igen silet ned over Danmark.

Flere steder i landet er man tirsdag morgen blevet vækket af både tordenvejr og et voldsomt regnvejr, som har givet skybrud.

Det var et mindre lavtryk, som mandag aften og hen over natten til tirsdag gav regn- og tordenbyger over store dele af landet.

Kraftig regn og skybrud omkring Aarhus

Også omkring Aarhus var der skybrud, og her var regnvejret mere langvarigt og har stedvis givet over 60 millimeter regn.

Mest vand er der fra mandag aften og indtil tirsdag morgen klokken 7 faldet syd for Aarhus, hvor man har fået 62 millimeter.

Flere andre steder omkring Aarhus er man stået op til mere end 50 millimeter i regnmåleren, og i perioder har regnen tidligt på morgenen været så kraftig, at den også her har givet skybrud.

I Sabro faldt der 19,6 millimeter på en halv time, ligesom man i Trankær og Aarhus Syd med mere end 15 millimeter har haft skybrud.

Kan fortsætte resten af dagen

Resten af formiddagen er der fortsat risiko for perioder med kraftige regnskyl, som lokalt kan give skybrud.

Efter middag er det antageligt kun den østlige del af landet, som har risiko for den voldsomme regn.