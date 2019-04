Danmark ramt af usædvanlig tidlig tørke - og den har ikke toppet endnu

Det havde været svært at forestille sig for en måned siden. Mens regntøjet tilbage i marts var en fast bestanddel af beklædningen, og græsplæner og marker var mudrede og oversvømmede, er billedet i dag et helt andet.

Fra den ene dag til den anden stoppede det rekordvåde martsvejr, og siden er der ikke faldet regn af betydning over Danmark.

Således er der fra 19. marts og til og med fredag morgen (12. april) - en periode på 24 dage - blot faldet 5,9 millimeter regn på landsplan.

Mangel på nedbør

Efter et højtryk i sidste tredjedel af marts stabiliserede vejret, har der, udover fravær af regn af betydning, også været masser af solskin.

Solens stigende magt får væden fra de øverste vandlag til at fordampe hurtigt i dagtimerne.

Tørkeindekset i april 2019. De røde prikker angiver tørkeindeksets reelle værdi, mens de blå prikker er prognosen fra DMI. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET/Data: DMI

Derudover er luften over Danmark i øjeblikket knastør, og det betyder, at den kan optage meget vand. Derfor er fordampningen endnu større, end hvis luften var fugtig.

Ikke nok med det, så er vi i en periode på året, hvor vegetationen i stigende grad har brug for vand. Derfor går en del væske fra jorden til vegetation, blomsterudspring, løvspring med mere.

Tørkeindekset er rekordhøjt for årstiden

Ifølge data fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har det såkaldte tørkeindeks ikke før været så højt på denne tid af året. Indekset fortæller ikke i sig selv, om et område er ramt af tørke, men alene noget om risikoen for, at et område er ramt eller bliver det.

Tørkeindekset er dog kun blevet beregnet de seneste 15 år, men i den periode har det ikke været så højt, som det er i disse dage.

Fredag formiddag har tørkeindekset på landsplan en værdi på 4,6, hvilket løseligt svarer til, at jorden lige nu mangler 46 millimeter regn, førend tørkeindekset er lig nul.

De næste syv dage fortsætter det tørre og efterhånden lune vejr. Derfor vil tørkeindekset stige yderligere. Foto: TV 2 Vejret

Til sammenligning er den normale værdi cirka 1,3, hvilket igen betyder, at vi mangler 33 millimeter regn mere, end vi 'burde'.

Bliver endnu højere

Med udsigt til stort set ingen regn den næste uges tid, samtidigt med at solen mange dage vil skinne, så vil manglen på vand i naturen blot blive endnu mere udtalt.

Prognoser fra DMI viser, at tørkeindekset i løbet af de næste otte dage kan nå op omkring syv - og så er risikoen for regulær tørke forøget.

