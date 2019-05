Danmark ramt af sne og historisk lave maj-temperaturer

Lørdag morgen fik mange danskere sig noget af et syn, da man kravlede ud af dynerne for at sætte morgenkaffen over og kiggede ud af vinduerne. Sneen dalede ned.

Og var man ude at lufte hunden, har det også været en ganske kold fornøjelse. To graders frost har termometrene målt i Sønderjylland, og temperaturen har generelt ligget omkring frysepunktet i store dele af Danmark.

0,8 grader målte man på det officielle termometer ved Landbohøjskolen på Frederiksberg i København, da det var koldest i nat.

Store snefnug i luften over Københavns Sydhavn lørdag morgen. Foto: Thomas Mørk / TV 2 VEJRET

Vi skal 78 år tilbage for at finde lavere temperaturer på denne tid af året i København, og det er det seneste snevejr i ni år på landsplan.

Så denne majmorgen har været mere vinterlig, end selv de fleste dage hen over den forgangne vinter var det.

Det vinterlige vejr har tillige overrasket flere bilister, da vejene har været glatte med uheld til følge.

Kold luft er kommet direkte fra Nordpolen

Sneen er faldet fra byger, som natten igennem har trukket ned over Danmark i en iskold og meget ustabil luft.

Luften, som er over Danmark lørdag morgen, lå først på ugen lige over Nordpolen, og siden er den blæst ned over Svalbard og direkte til Danmark.

Øjebliksbillede klokken syv lørdag morgen. Bygerne har typisk bevæget sig fra nord og mod syd og sydøst ned over Danmark. Mange af bygerne på billedet her var snebyger. Foto: TV 2 Vejret

Med temperaturer på helt ned til -40 grader i fem kilometers højde er temperaturforskellen mellem landjorden og luften i højden blevet så stor, at naturen svarer igen ved at danne mægtige bygeskyer. Bygeskyer er nemlig med til at udligne forskelle.

Mange har oplevet, at bygerne er begyndt som regn og slud for så hurtigt at slå over i sne. Sådan er det typisk, når temperaturen er lige over frysepunktet.

Luften forbliver kold over Danmark de kommende døgn, og søndag morgen kan igen blive med udbredt frost. Bygerne mister til gengæld pusten i løbet af i dag, så det stort set bliver tørt i aften og i morgen.