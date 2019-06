Danmark ramt af kraftigt tordenvejr med over 1000 lynnedslag

Danmark blev onsdag aften ramt af et kraftigt tordenvejr, som har givet skybrudsagtig regn og lynnedslag mange steder i landet.

Tordenvejret ramte først Sønderjylland tidligt onsdag aften og fortsatte herfra op over store dele af Jylland og Fyn - og sent onsdag aften ramte et nyt område med både regn og tordenvejr den østlige del af landet - hvor især det østlige Sjælland og Hovedstadsområdet blev hårdt ramt.

Lyn ved Fredericia den 12. juni. Foto: Mariane Jensen / Seerfoto

1300 lynnedslag

De fleste lyn slog ned over Jylland og på den østlige del af Sjælland.

I Københavns Lufthavn blev en person ramt af et lyn, mens politi og ambulancefolk i første omgang frygtede,at en mand også var ramt af lyn i Østjylland.

Det kan dog afkræftes torsdag morgen, efter manden er blevet undersøgt på sygehuset.

I Midtjylland slog lynet ned i tre ejendomme, hvor de antændte lynbrande.

Indtil klokken 23 har DMI's lynpejlere registreret lidt mere end 1300 lynnedsalg over Danmark.

Tæt på skybrud

Tordenvejret har ud over mange lynnedslag onsdag aften lokalt givet store mængder regn på kort tid.

Stedvis har nedbørsmængderne været tæt på grænsen for skybrud.

Mest regn er der indtil midnat faldet ved Aars i Himmerland, hvor der siden klokken 21 er kommet hele 27,3 millimeter regn.

Heraf faldt de 13,1 millimeter regn på en halv time.

Ved Ødum nord for Aarhus fik man 12,1 millimeter regn på en halv time, hvoraf de 9,7 millimeter faldt på blot 10 minutter.

I den østlige del af landet har Vindebæk på Møn fået mest med 11 millimeter regn på 30 minutter.

Der tales om skybrud, når der falder 15 millimeter eller derover på 30 minutter.

Kraftige vindstød

Stedvis har der også været kraftige vindstød i forbindelse med tordenbygerne.

Da tordenbygerne sent onsdag aften nåede hovedstadsområdet gav de ved Drogden i Øresund anledning til vindstød af stormende kuling, mens der i Københavns Lufthavn blev målt vindstød af kulingstyrke.

I timerne efter midnat er der fortsat risiko for torden og skybrud på Bornholm, når kraftige tordenbyger fra Nordøsttyskland bevæger sig op over Nordsøen.