Dagslængden er øget med to timer, og det har stor betydning for både krop og sind

Vejret er et stort samtaleemne i Danmark, og i begyndelsen af februar nyder vi at tale om lysere tider. Mange glæder sig over forårets komme, selvom det stadig er vinter. Det er der flere gode grunde til.

Kjeld Johnsen, der er seniorforsker fra Aalborg Universitet, forklarer, hvordan lyset påvirker vores helbred.

- Lys styrer vores døgnrytme og vores organer. Det er nærmest som om, der er et ur i alle vores organer.

Lys hjælper vores humør via vores organer.

- Vores velvære er styret af hjernen, men den bliver påvirket af vores organer. Det betyder, at den forøgede mængde lys, vi får i foråret, spiller positivt ind på både krop og sind, forklarer Kjeld Johnsen.

Lys har således enorm betydning for vores velbefindende. Lys er en sundhedsfaktor ligesom kost, motion og søvn. Kjeld Johnsen anbefaler derfor også, at man opholder sig udendørs mindst 30 minutter dagligt, da både lys og luft påvirker os positivt.

Dagslængde i Arhus 6. februar 2019. Om en uge er dagslængden øget med yderligere 30 minutter. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Gedser har 23 minutter mere sol end Skagen

I vinterhalvåret er der mindre sol jo længere man drager mod nord, og selvom Danmark er et lille land, er der stor forskel på Gedser og Skagen.

I Gedser går solen ned præcis klokken 17 i dag, efter at have været over horisonten i 9 timer og 8 minutter.

I Skagen går solen ned 6 minutter tidligere, og er stået op 17 minutter senere. Gedser har derfor 23 minutter længere dagslængde end Skagen.

I sommerhalvåret vender fordelingen, og ved midsommer er dagslængden 18 timer og 6 minutter i Skagen, mens man må nøjes med 17 timer og 17 minutter i Gedser.

Sollys har betydning for vores velvære på linje med andre sundhedsfaktorer. Billedet er fra Randers. Foto: Tage Svindt Lund Christensen

Her i februar er det svært at få sollys nok. Heldigvis virker kunstigt lys også på vores velvære. Derudover kan det være en ide at indtage D-vitamin om vinteren.

Sollys er nemlig vores største bidragyder til ophobning af D-vitamin i kroppen. Vi skal hen i slutningen af marts, før solen for alvor hjælper med store mængder D-vitamin.

Man kan manipulere positivt med kunstigt lys. I dag ved man eksempelvis, at blåt lys er med til at gøre os vågne og opmærksomme, mens gyldent lys kan være med til at klargøre os til søvnen.