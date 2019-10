Christian Degn er 2,08 meter: Fire ulemper ved at være høj som mig – og tre fordele

Ifølge Christian Degns pas måler han hele 208 centimeter. Og den højde gør ham faktisk til verdens højeste vært på 'Hvem vil være millionær?'.

Gennemsnitshøjden for en mand i Danmark er 181,4 centimeter. Hos kvinderne er den 167,2, så Christian Degn rager godt op over gennemsnittet.

Christian Degn er opvokset i i Råby ved Randers og bor i dag i Aarhus. Tv2.dk har spurgt den nye 'Millionær'-vært om, hvad både fordelene og ulemperne er ved at være så høj:

ULEMPER VED AT VÆRE 208 CENTIMETER

1 - Fly

De colombianske indenrigsfly er ikke store nok til Christian Degn. Foto: Privatfoto

Knæene kommer altid i vejen. Jeg prøver altid selv at booke de sæder, der er ved nødudgangen, hvor der er ekstra plads. Men tit er de jo allerede booket, og så må jeg nøjes med et almindeligt sæde. Der var på et tidspunkt, hvor jeg skulle med et indenrigsfly i Colombia, hvor jeg ganske enkelt ikke kunne være. Min bagende måtte svæve 20 centimeter over sædet, indtil personalet forbarmede sig og fik mig flyttet.

2 - Bukser

Det er en udfordring at købe bukser for Christian Degn. Foto: Kasper Søby / TV 2

Som min mor altid har sagt: ”Hvis du finder et par bukser, der passer, så køb dem!” Det er altid benlængden, der er problemet, og jeg er løbet ind i utallige skuffelser gennem tiden, hvor jeg har været sikker på, at jeg har fundet et par bukser, der passer, og så er jeg endt med at ligne Orla Frøsnapper med bukser, der alligevel stumpede. Det samme problem gør sig i øvrigt også ofte gældende med skjorter.

3 - Dørkarme

Ikke alle døre er indrettet til mennesker på 208 centimeter. Foto: Kasper Søby / TV 2

Jeg kan bare sige: ”av!” Jeg har efterhånden en indbygget radar i forhold til døre, der ser ud til at være af standard størrelse. Så ved jeg sådan mere eller mindre ubevidst, hvor meget jeg skal dukke mig. Men hvis så døren er bare et par centimeter lavere end normalt, så nikker jeg den en skalle, så jeg ser stjerner.

4 - Forlystelser

'Piraten' i Djurs Sommeland er ikke bygget til meget høje tv-værter. Foto: Privatfoto

Det er så nederen at have stået i kø til en forlystelse i mega lang tid for så blot at finde ud af, at der enten er et skilt med en max-højde på, eller – hvis der ikke er et skilt – at jeg alligevel er for høj til at kunne passe ned i forlystelsen. Det er altid en skuffelse. Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk ikke rigtigt kan prøve noget i Djurs Sommerland. Heldigvis passer jeg lige præcis ned i Dæmonen i Tivoli, så helt slemt er det ikke.

FORDELE VED AT VÆRE 208 CENTIMETER



1 - Koncerter

Fordelen ved at være høj kan være en ulempe for andre. Foto: Privatfoto

Hvad skal jeg med storskærme? Jeg har altid frit udsyn til alle koncerter. Jeg kan især huske Eminem på Roskilde. Der var så sygt mange mennesker, og alle var misundelige på min højde, fordi det var svært for alle at se. Generelt er det fedt at være høj ved Orange Scene. Et halvt minus er dog, folk bagved kan blive lidt sure. Men jeg har lært at tage hensyn.

2 - Lagerplads

Der er altid plads til en burger - eller to - mere hos Christian Degn. Foto: Kasper Søby / TV 2

Jeg er jo større end gennemsnittet, så der skal også lidt mere mad og drikke til. Og jeg har altid plads til et stykke kage mere. Eller en øl mere. Min kammerater kalder det ofte for ’Degne-fælden’, når vi drikker øl. For hvis de drikker det samme som mig, så ender de med at blive meget fulde meget hurtigere end mig.

3 - Positiv opmærksomhed

At være 208 centimeter kan sagtens være en 'ice-breaker'. Foto: Kasper Søby / TV 2

Jeg har været vant til opmærksomheden omkring min højde, siden jeg var 15-16 år. Og den har altid været positiv. Folk hilser altid eller vil give highfives. De ældre damer spørger som regel, om jeg er garder, mens børnene er sikre på, at jeg er basketballspiller. Når jeg rejser i udlandet, er det også altid en god ’ice-breaker’, fordi rigtig mange gerne vil hoppe op og lave en highfive med mig.