Bus til Smukfest har fået klippet pladerne: Dumpede to dage i træk

Politiets kontrol af de busser, der lige nu fragter festivalgæster til Smukfest i Skanderborg, har resulteret i, at en bus har fået klippet pladerne.

Det fortæller TV 2s reporter, Friederike Felbo, der befinder sig ved politiets kontrolområde i Skanderborg.

Det sker, fordi den pågældende bus også dumpede i politiets test af blandt andet bremser og dæk onsdag, hvor 11 ud af i alt 18 busser blev sendt til syn på grund af anmærkninger.

Den er blevet kørt direkte til værkstedet Stig Simonsen, politikommissær.

Torsdag har indtil videre fem busser været gennem politiets kontrol, og alle fem busser er blevet indkaldt til syn.

- En af de fem har fået kørselsforbud - og ud af de fem har vi set to af busserne i går også. Så det er ikke så godt, siger politikommissær Stig Simonsen til TV 2.

Han påpeger, at den ene af busserne i politiets kontrol onsdag havde samme fejl i går som i dag.

I alt 16 busser har således fået anmærkninger blandt andet på grund af defekte nødudgange og fejl i styretøjet.

- Noget må være galt i synshallerne

Torsdag opfordrer fagforbundet 3F, der organiserer buschaufførerne, Færdselsstyrelsen til at skærpe kontrollen med de danske synshaller.

Det skyldes, at de pågældende busser – ifølge busselskaberne – er blevet testet i synshaller inden for de sidste par måneder.

- Noget må være galt i synshallerne, når de kan køre rundt en måned efter (test i synshal, red.) med for eksempel defekte bremser, siger Jan Villadsen, der er formand for Transportgruppen i 3F, til TV 2.

Direktøren for brancheforeningen Danske Busvognmænd, Michael Nielsen, er langt fra tilfreds med resultaterne af politiets kontroller i Skanderborg:

- Som brancheforening har vi gjort rigtig meget det seneste år for at sikre, at vores medlemmer forstår, at de har et ansvar i forhold til, at busserne skal være i orden og ikke kun, når de skal i kontrol, men i det hele taget, siger han til TV 2.