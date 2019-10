Bryder dit barn de uskrevne halloween-regler?

Flere og flere amerikanske traditioner er de seneste år skyllet ind over Danmark og har slået rod. Valentine's day, black friday og halloween - dagen for fæle kostumer, spindelvæv og udhulede græskar.

Specielt kan det undre nogle, at vi har taget sidstnævnte til os, da vi jo har vores egen tradition, hvor vi klæder os ud, og børn går fra dør til dør:

Så altså, vi har fastelavn to gange om året nu, eller hvordan? — Abdel Aziz Mahmoud (@AbdelsTweet) October 28, 2017

Ordet halloween kommer af ’All Hallows' Eve’ og betyder ’alle helgeners aften’. Det stammer fra de irske immigranter og efterkommere af keltere, der tog en roetradition med til USA, da de ankom i 1800-tallet.

I stedet for roer begyndte de at bruge græskar for at jage genfærd væk fra deres høstfest.

Allehelgen har også en lang historie i Danmark, hvor man særligt i middelalderen mindedes helgenerne og martyrerne, altså dem, som døde for deres tros skyld. Nu fejrer man dagen i folkekirken til minde om alle dem, der er gået bort. I mange kirker læser man navnene op på dem, der i årets løb er døde.

En tradition, der rammer hele familien

Der er flere årsager til, at halloween er blevet en populær begivenhed i Danmark. Det fortæller Caroline Nyvang, som er forsker på Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek.

- Halloween har nogle elementer, som ikke ligger langt fra vores egne traditioner. Det er ikke ukendt for os at gå fra dør til dør og tigge slik, hvilket vi kender fra fastelavn. Længere tilbage i historien har vi udhulet roer i efteråret og sat lys i, siger Caroline Nyvang.

Efteråret er meget traditionstomt, og derfor har vi været nemt modtagelige over for halloween. Caroline Nyvang, forsker, Dansk Folkemindesamling

Hun påpeger også, at medier og erhvervsdrivende har været afgørende for traditionens opblomstring herhjemme ved fra slutningen af 1990'erne at fortælle os danskere, hvordan man fejrer halloween.

En sidste årsag er, at det er en begivenhed, der i høj grad appellerer til hele familien, og den falder på et belejligt tidspunkt i kalenderen.

- Efteråret er meget traditionstomt, og derfor har vi været nemt modtagelige over for halloween. Man kan se i for eksempel grundejerforeninger, at forældre mødes over et glas vin og noget græskarsuppe, siger Caroline Nyvang.

Men med de mange nye traditioner kan det også være forvirrende, hvordan de uskrevne regler er.

Vi ved, hvad vi skal gøre til fastelavn. Men hvordan er det lige med den uhyggelige halloween, der falder på allehelgensaften 31. oktober?

Det spørgmål svarede blandt andre kulturjournalist Ditte Giese på sidste år. På Twitter skrev hun:

Servicemeddelelse til børneforældre: Vi fejrer Halloween/Allehelgensaften i Danmark tirsdag den 31. oktober. Du sender ikke dine børn ud og tigge slik inden eller efter. Heller ikke selvom 'det er weekend' eller 'en skoleaften' eller 'jeg var ude at rejse den dag'. Tak — Ditte Giese (@dittegiese) October 16, 2017

Især spørgsmålet om, hvornår det er tilladt at sende børnene ud for at kræve slik eller true med ballade, kan ifølge Dansk Folkemindesamling give anledning til sure miner.

- Iblandt den generation, der ikke er vokset op med amerikanske tv-serier, og hvor det ikke har været naturligt at fejre dagen i deres egen barndom, kan halloween virke som noget, der er blevet påduttet os af kommercielle hensyn. Det er amerikansk imperialisme og en begivenhed, som ikke har rod i dansk tradition, siger Caroline Nyvang.

Hvis du eller dine børn skal på slikjagt i aften, så følg denne guide med tips til, hvordan aftenen bør foregå ifølge de udenlandske traditioner:

HALLOWEEN

1 - Hvornår

Græskar. Foto: Kristoffer Juel Poulsen. / B.T. / BM / Scanpix

Halloween falder altid den 31. oktober og markerer sommerens afslutning med traditioner knyttet til død og genfødsel.

Banker man på dagen før eller efter, er der derfor mindre sandsynlighed for, at der vanker søde sager.

Turen fra dør til dør begynder som regel lige før solnedgang, og man bør ikke ringe på efter klokken 21. Det er nok at ringe/banke en enkelt gang. Er der ingen, der svarer, går man videre.

2 - Hvor skal man banke på?

Det Hvide Hus. Foto: Chris Kleponis / Scanpix Denmark

Det er et sikkert hit, hvis der er pyntet op foran hjemmet med uhygge som falsk edderkoppespind eller græskar. Er lyset slukket, springer man huset over.

3 - Slikket

Halloween-slik. Foto: Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

Tag et enkelt stykke, og sig tak. Til dem, der deler slik ud: Gem det hjemmelavede eller sunde slik til en anden dag - traditionelt uddeles der små stykker indpakket slik.

4 - Pas på i mørket

Halloween. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix Danmark

Ifølge den amerikanske organisation Safe Kids Worldwide er der dobbelt så stor risiko for, at børn bliver dræbt i trafikken på allehelgensaften sammenlignet med en hvilken som helst anden dag, så husk reflekserne, brug lommelygte, gå altid i flok, eller tag en forælder med på turen.

5 - Skal man være uhyggelig?

Halloween. Foto: VALDRIN XHEMAJ / Scanpix Denmark

Der er fokus på død og uhygge, og derfor er det tid til at finde dit bedste skelet-, hekse-, spøgelses- og zombiekostume frem - eller andre uhyggelige udklædninger. Men det er også blevet okay at være klædt ud som prinsesse, superhelt eller noget andet mindre skræmmende.

Kilder: Huffington Post, Etiquette Scholar, Videnskab.dk m.fl.

Denne artikel er første gang publiceret på tv2.dk i oktober 2017.