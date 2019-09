Borgmestre i læserbrev til regeringen: Lov kan føre til højere parkeringsudgifter

En lov indført sidste år volder problemer ude i kommunerne.

Loven gør, at kommunerne skal aflevere 70 procent af deres parkeringsindtægter til staten.

Nu sender en række borgmestre en opfordring til den nye regering om at rulle loven tilbage.

Opfordringen kommer fra Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune, Simon Aggesen (K), borgmester i Frederiksberg Kommune, Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg Kommune, og Kenneth Muhs (V), Nyborg Kommune.

Parkeringsindtægter er en "pengemaskine"

I et debatindlæg i Berlingske opremser de problemerne, som de ser ved loven.

- For det første har loven stort set fjernet kommunernes mulighed for at tilbageføre parkeringsindtægter til borgerne i form af parkerings- og klimaforbedringer. Det kunne vi med den gamle ordning.

Med loven har staten gjort parkeringsindtægter til en "pengemaskine", lyder kritikken. Foto: Asger Ladefoged - Ritzau Scanpix

- For det andet har loven givet kommunerne et incitament til at sætte parkeringsindtægterne op og investere mindre i parkerings- og klimaforbedringer. Nu skal vi aflevere 70 procent af indtægterne til staten, skriver borgmestrene.

De nuværende forhold betyder ifølge borgmestrene, at de som kommuner kan være "tvunget til" at øge deres parkeringsindtægter "markant", fordi de har brug for pengene til parkerings- og klimaforbedringer.

Med loven har staten gjort parkeringsindtægter til en "pengemaskine", lyder kritikken videre.

Mangler redskaber

Borgmestrene opfordrer regeringen til at tage et nyt kig på loven.

- Allerhelst så vi, at staten helt opgav sin andel af parkeringsindtægterne. Alternativt appellerer vi til, at staten øremærker de ekstra mange penge fra parkering til klima- og trafikinvesteringer i de kommuner, hvor pengene stammer fra.

- Vi har brug for et redskab til at løse parkerings- og klimaudfordringer. Det redskab må den nye regering gerne give tilbage til kommunerne, slutter de debatindlægget.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) er træt af, at kommunerne skal aflevere 70 procent af deres parkeringsindtægter til staten. Foto: Niels Christian Vilmann - Ritzau Scanpix

Flere kommuner har droppet parkeringsvagter

TV 2 har før kunnet fortælle historien om Thisted Kommune, som i juni meldte ud, at de dropper parkeringskontrollen til nytår.

Allerhelst så vi, at staten helt opgav sin andel af parkeringsindtægterne. Borgmestre i debatindlæg

Til TV 2 Nord forklarede næstformanden i Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, Peter Skriver Nielsen (S), at de nye regler koster kommunen 90.000 kroner om måneden.

Flere andre kommuner i Nordjylland har tidligere afskaffet parkeringskontrollen.

Med og uden kaos

I Brønderslev Kommune har der ikke været en parkeringsvagt siden 2010, og det forløber uden kaos, mener de.

Hjørring Kommune overvejer derimod at genindføre parkeringskontrollen, som ellers blev droppet i 2011.

Kommunen oplever, modsat Brønderslev Kommune, at bilister ofte parkerer ulovligt, og at det er svært at finde en parkeringsplads.

Andre skruer op for bødetallet

Også nabokommunen Struer tager nu konsekvensen og slutter sig til listen over kommuner, der ikke længere har parkeringsvagter til at tjekke, om borgere overholder parkeringsreglementet.

I denne landsdel tæller listen eksempelvis også Herning, Ikast-Brande, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, hvor det nu er politiets opgave at håndtere ulovlige parkeringer, skriver TV Midtvest.

På Fyn sluttede Nyborg sig i 2017 til Kerteminde, Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn og Nyborg, som ikke kontrollerer parkeringen, skriver Fyens.dk.

Flere bøder, flere penge

I Sønderjylland har ændringen i stedet betydet, at kommunen via Parkeringskontrol Syd skruer op for antallet af bøder.

Således har parkeringsselskabet sat et mål om, at der i år skal udskrives 2500 flere bøder i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder end sidste år.

Her udskrev p-vagter i byerne tilsammen 7457 parkeringsbøder.