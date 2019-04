Børn bør ikke se på skærme i mere end en time om dagen, anbefaler WHO

Børn under fem år bør maksimalt sidde stille foran fjernsynet, computeren, tabletten eller telefonen en time om dagen. Og børn fra et år og ned bør slet ikke se på skærmene.

Det anbefaler WHO i sine første retningslinjer på området.

Den nye vejledning fra verdenssundhedsorganisationen er udviklet af et ekspertpanel, som havde fået til opgave at komme med anvisninger til fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn for børn under fem år.

Det er rigtig sundt for små børn at ligge på maven. Det bør de gøre mindst en halv time om dagen, når de er under et år, lyder det fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Foto: mathias Løvgreen - Ritzau Scanpix

Søvn og aktivitet er i fokus

Udover skærmtiden anbefaler WHO blandt andet, at børn mellem et og fire år bruger mindst 180 minutter på fysisk aktivitet i løbet af en dag, og at de ikke sidder stille i mere end en time ad gangen.

Børn, der er tre og fire år, bør ifølge WHO sove sammenlagt 10 til 13 timer i døgnet. For de et- og toårige anbefales det, at de sammenlagt sover mellem 11 og 14 timer i døgnet.

Baby-motion

Og er barnet under et år, bør det sove 12 til 18 timer i døgnet. Desuden skal det ifølge vejledningen være fysisk aktivt på gulvet flere gange om dagen og mindst 30 minutter på maven, når det er vågen.

Når barnet er stillesiddende, opfordrer WHO til, at man eksempelvis læser højt for dem frem for at benytte sig af skærme.

Flere og flere børn bliver ekstremt overvægtige. Ifølge WHO drejer det sig på verdensplan om 124 millioner børn. Her er det en otte måneder gammel baby i Colombia. Foto: John Vizcaino/Reuters

En stigende tendens

Ifølge WHO bliver fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvnvaner udviklet tidligt i livet, og det er derfor, at man nu forsøger at give børnene nogle gode vaner.

I rapporten, som følger med de nye anbefalinger, skriver WHO også, at fysisk inaktivitet – som eksempelvis at se tv eller spille spil på en tablet – er en stigende tendens, og at det er forbundet med en risiko for global dødelighed og fedme.

WHO kunne for to år siden fortælle, at antallet af ekstremt overvægtige børn er øget voldsomt de seneste 40 år og ligger på omkring 124 millioner.