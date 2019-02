Billige billetter skal hjælpe DSB ud af passagerkrise

Stadig flere passagerer tjekker ud af DSB og ind i billige fjernbusser og afgiftslette personbiler på ruterne frem og tilbage over Storebælt.

Læs også Vedtaget: Hurtigfærge fra Samsø til Aarhus bliver virkelighed

Passagerflugten bliver yderligere forstærket af billige brotakster og af langstrakte spor- og renoveringsprojekter, der giver forsinkede tog og utilfredse kunder.

Der, hvor der er ledige pladser at sælge, er uden for myldretiderne især. Henrik Sylvan, trafikforsker hos DTU

Det får nu DSB til at slå igen med bunker af billige billetter, der skal tiltrække og fastholde kunderne, skriver Politiken torsdag.

Billigst uden for myldretiden

I et målrettet forsøg på at hente passagererne tilbage fra biler og busser sprøjter DSB nu 120.000 billige Orange-billetter ud om ugen; eller dobbelt så mange som hidtil.

00:16 VIDEO: DSB har svært ved at sælge ekstra billetter i myldretiden. Video: TV 2 Luk video

Det sker ifølge Politiken med introduktionen af en ny og mere fleksibel Orange Fri-billet, der kan købes på alle afgange morgen, middag og aften - og som er billigst for dem, der kan rejse uden for myldretiden og bestille billetten i god tid.

I så fald kan turen mellem København og Aarhus gøres for 199 kroner - hver vej, eller næsten 200 kroner billigere end standardbilletten på ruten i dag.

PRISEKSEMPLER PÅ ORANGE FRI-BILLETTER København – Kolding Orange fra: 92 kr.

Orange Fri fra: 185 kr.

Voksen enkeltbillet: 360 kr. København – Aarhus Orange fra: 99 kr.

Orange Fri fra: 199 kr.

Voksen enkeltbillet: 388 kr. Odense – Aalborg Orange fra: 93 kr.

Orange Fri fra: 187 kr.

Voksen enkeltbillet: 364 kr. Kilde: DSB.

- Vi må erkende, at transport er blevet billigere, både når det gælder busser og biler, og det skal DSB også indrette sig efter, siger DSB’s administrerende direktør, Flemming Jensen til Politiken.

- Men samtidig er det vores klare opfattelse, at den kollektive trafik og togene har en meget stor fremtid. Derfor lancerer vi nu et helt nyt billetsystem, som også har en indbygget aldersrabat til de helt unge og til pensionisterne, og som er bakket op af en digital app, så passagererne selv kan håndtere deres billetkøb.

Et klimavenligt alternativ

Flere trafikanalyser forudser tæt trafik af biler ind og ud af de danske storbyer og på tværs af landet i den nærmeste fremtid. Det oplagte alternativ er at tage toget, der desuden er en mere klimavenlig og bæredygtig transportform, fremhæver DSB’s direktør.

- Vi kan løse en meget vigtig samfundsopgave, give danskerne et alternativ til den store trængsel, samtidig med at vi i de kommende år indfaser vores nye miljørigtige eltog, siger Flemming Jensen til Politiken.

En tikkende bombe

Hos pendlerne er man ikke begejstret for DSB’s nye tiltag med flere billige billetter til de togrejsende.

- Dem med rejsekort skal stadig betale fuld pris. Så det her kommer på ingen måde pendlerne til gode. DSB lægger de her billetter ud på tidspunkter, hvor de kører med tomme sæder, og det vil alt andet lige betyde, at DSB får lavere billetindtægter, siger Michael Randropp, der er talsmand for pendlerne på kystbanen, til TV 2.

FAKTA OM ORANGE FRI-BILLETTERNE DSB fordobler antallet af Orange billetter fra 60.000 til 120.000 såkaldte Orange Fri-billetter om ugen. Orange Fri-billetter kan modsat Orange-billetterne refunderes. Orange Fri-billetter kan bookes indtil nogle få timer før afgang. Der vil være yderligere rabat til unge, pensionister og studerende på Orange Fri-billetter. Kilde: DSB.

Han mener, at politikerne har et ansvar for, at den danske jernbaneinfrastruktur ikke kollapser.

- Udsigten til lavere billetindtægter er en tikkende bombe under den samlede kollektive jernbanetrafik. Politikerne taler så meget om et samlet Danmark, så det ville klæde dem at finde ud af, hvad de egentlig vil. De kunne for eksempel kigge mod Luxenbourg, hvor man har handlet radikalt og gjort al offentlig trafik gratis, lyder det fra pendlertalsmanden.

Svenskerne skruper op og ned for priserne

Der er en god grund til, at pendlerne ikke er blevet tilgodeset i DSB's nye charmeoffensiv. Det fortæller Henrik Sylvan, der er trafikforsker hos DTU.

- Det er svært for DSB at sælge billetter i myldretiden, hvor vi netop har pendlersegmentet kørende. Så det kan man ikke rigtigt. Der, hvor der er ledige pladser at sælge, er uden for myldretiderne især, siger Henrik Sylvan til TV 2.

De svenske statsbaner har modsat DSB fået passagertallet til at stige. Deres billetsystem baserer sig meget på udbud og efterspørgsel, fortæller Henrik Sylvan:

Læs også Stor uenighed om ulvene: - Det er en følelsesladet debat

- Svenskerne er meget gode til at skrue op og ned for priserne lige før afgang. Der er næsten ikke nogen afgange, der koster det samme. Svenskerne har vænnet sig til, at det er meget forskellige priser. Også meget dyre priser nogle gange, og andre gange meget billige priser. Derudover har svenskerne postet mange milliarder kroner i at opgradere jernbanenettet, og man kører med semi-højhastighedstog i Sverige.