Bierne er i problemer - sådan hjælper du dem

Lyden af en sommerdag er lyden af en bi, der summer hen over et blomsterbed.

Men de vilde bier er i tilbagegang, og flere biarter er allerede forsvundet helt fra det danske landskab. Heldigvis er der noget, du kan gøre. Både til gavn for bierne, naturen og dig selv. Det fortæller haveskribent Lars Lund fra Mårslet ved Aarhus.

Med såkaldte insekthoteller kan du tilbyde både bier og humlebier ly i din have og dermed lette det pres, som vores i øvrigt meget renskurede samfund tilbyder bierne. Moderne landbrug og snorlige haver uden ukrudt levner nemlig ikke meget plads til de små flyvende væsner.

Ifølge foreningen 'Vilde bier i Danmark' er halvdelen af de 288 arter bier, der er fundet i Danmark under kraftigt pres og reelt truet af udryddelse. Det samme er tilfældet for 12 ud af de 29 arter danske humlebier.

- Vi har mistet over 50 arter inden for ganske kort tid, fortæller Lars Lund.

Et 14 etagers luksushotel man kan købe eller bygge selv. Foto: TV 2

En uerstattelig brik

Bier spiller en afgørende rolle i bestøvning af blomster, frugt og grøntsager.

Hvis bierne forsvinder, mister vi en afgørende brik i økosystemet. Derfor handler det ikke bare om, at bierne er hyggelige at have i haven. De er faktisk med til at holde os i live.

Langt de fleste bier bor i jorden, men der er også nogle, der bor i sprækker og små huller, og det er dem, man kan få til at flytte ind.

Lars Lund har selv flere bud på insekthoteller, som han har bygget i sin have. Og har man ikke mod på at bygge et hotel selv, kan man også købe et i et plantecenter.

Behøver ingen luksus

Bier er ikke luksusdyr, og de vil være ligeså glade for at bo i en gammel kaffedåse, som du fylder op med omkring 20 centimeter lange bambusrør af forskellig tykkelse, som i et flot købehotel.

- De vilde bier lever ikke i samfund som honningbien. De lever for sig selv. Der er forskellige værelser, de kan vælge. Nogle vil gerne have store værelser. Andre vil gerne have nogen, der er lidt mindre, siger Lars Lund.

En gammel kaffedåse med bambusrør er udgør et fint bihotel. Foto: TV 2

Humlebier kræver toværelseshjem

Også humlebien kan man hjælpe, selvom den kræver en noget højere boligstandard. I modsætning til de vilde bier, som foretrækker ét værelse, vil humlebien gerne have to. Det kræver en større kasse, og så skal man på jagt efter en beboer.

Lars Lund anbefaler, at man fanger humlebien med en ketsjer. Dernæst skal den ned i et glas og have et par timer eller tre i køleskabet. Det vil få bien til at falde fuldstændigt til ro. Så skal den sættes ned i dens humlebibo, hvor du skal have lukket for hullet.

- Når den har været der i to dage, kan du åbne hullet, og hvis den så flyver ud og flyver ind, har den godkendt sin nye bolig, forklarer Lars Lund.

Først en entre - gerne med lidt lokkende honning. Så et soveværelse - gerne foret med en gammel muserede. Sådan har Lars Lund bygget sit humlebihotel. Under låget, har han lagt et lag glas, så han kan kigge ned. Foto: TV 2