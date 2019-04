Betydeligt koldere vejr på vej - fem grader, nattefrost og mulighed for sne

Mens weekenden har været næsten sommerlig og budt på vejr, som man kan færdes ude i med t-shirt og uden jakke, så gør man klogt i at vente med at pakke vinterjakken og handskerne for langt væk.

Foråret er årstiden med store vejrkontraster, og det får vi i allerhøjeste grad at mærke i den kommende uge, når kold luft fra de polare egne sætter kurs direkte mod Danmark.

Højeste temperaturer mandag 8. april. Foto: TV 2 Vejret

Efter en søndag hvor forårsvarmen kulminerer over landet, er en koldfront i færd med at passere Danmark fra nord.

Den efterfølges af køligere luft, som vi allerede får at mærke mandag. Selvom solen vil skinne, og vejret fortsat vil være smukt, bliver de højeste temperaturer på ugens første dag mellem 10 og 12 grader.

Læs også Nedslidt mor kæmper sig tilbage - by overrasker med rørende gestus

Men det er kun begyndelsen. I ugens løb strømmer endnu koldere luft nedover Danmark, og så bliver det for alvor koldt.

Temperaturen vil falde femten grader

Det bliver et markant temperaturfald, som vi vil opleve den kommende uge. Fra temperaturer der kan nå 20 grader søndag, vil de højeste dagtemperaturer onsdag og torsdag ligge mellem fire og syv graders varme.

I det nordvestlige Jylland, hvor det vil blive koldest, kan temperaturen endda have svært ved at nå meget over tre-fire grader, hvilket er mere end femten grader lavere end de højeste temperaturer søndag.

Onsdag og torsdag kulminerer kulden over Danmark. Dagtemperaturerne vil holde sig mellem tre og otte graders varme, og om natten vil der være udbredt frostvejr. Foto: TV2 VEJRET

Samtidig vil temperaturen i nattetimerne falde til et godt stykke under frysepunktet - og nattefrosten vil endda være ganske udbredt.

Læs også Hospital sender containere med forældet udstyr til Vestafrika

Søndag viser prognoserne, at temperaturen kan falde til fire-fem graders frost, men ofte ender temperaturen med at falde en grad eller to mere.

00:59 VIDEO: Se de flotte kirsebærtræer, der er sprunget ud i Mindeparken i Aarhus. Luk video

Det betyder, at mange danskere vil stå op til rim i græsset, is på bilruderne og forårsblomster, som risikerer at tage skade af den relativt hårde frost for årstiden.

Byger kan være med slud og sne

Selvom vi generelt fortsat vil opleve pænt vejr med en del solskin, kan der opstå byger i den kolde luft. Atmosfæren over Danmark vil være så tilpas kold, at nedbøren fra bygerne både kan falde i form af hagl, slud og endda tøsne.

Hvis bygerne falder i aften- eller nattetimerne, er der en reel mulighed for, at der kan lægge sig sne på jorden i korte perioder.

Læs også Gratis genoptræning: Ny sommerlejr skal hjælpe handicappede

Hvor bygerne vil falde, og hvor meget slud og sne der eventuelt kan komme, er dog fortsat usikkert.

Til gengæld kan vi glæde os over, at vindforholdene bliver relativt rolige.

Senest, vi oplevede regulært snefald i midten af april, var 24. april 2016 som her i Fredericia. I den kommende uge kan der falde slud og sne. Foto: Helle Sejten / Seerfoto