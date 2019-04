Bestseller-milliardærs tre børn dræbt i terrorangreb

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har mistet tre børn i et af de angreb, der ramte Sri Lanka søndag.

Det bekræfter Jesper Stubkier, der er kommunikationschef hos Bestseller overfor TV 2.

Han oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer af respekt for familien.

290 dræbte

Antallet af dræbte efter søndagens otte terrorangreb i Sri Lanka blev mandag morgen opjusteret til 290. Det oplyser politiet i Sri Lanka.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræftede mandag, at der var tre danskere blandt de dræbte i bombeangrebene.

24 personer er foreløbigt anholdt i forbindelse med angrebene.

Syv selvmordsbombere

Syv selvmordsbombere stod bag seks af eksplosionerne, det viser tekniske undersøgelser ifølge regeringen i Sri Lanka, skriver nyhedsbureauet AP.

De første seks eksplosioner skete kort tid efter hinanden og fandt sted i tre kirker og på tre hoteller.

Noget senere blev de fulgt op af yderligere to eksplosioner. Den ene under en politiaktion, hvor tre betjente blev dræbt, da de i jagten på mistænkte forsøgte at trænge ind i en boligejendom. Derefter eksploderede endnu en bombe på et mindre hotel.

Ejer jord og godser i Skotland

Bestseller-koncernen består af tøjkæder som Jack & Jones, Vila, Only og Vero Moda. Anders Holch Povlsens formue er i marts 2019 vurderet til at være mere end 42 milliarder kroner værd.

Udover Bestseller-koncernen ejer familien aktier i en lang række virksomheder. Det gælder blandt andet det tyske tøjselskab Zalando, det svenske betalingsselskab Klarna og den danske detailkæde Normal.

Den danske milliardær har siden 2006 målrettet opkøbt jord og godser i Skotland og blev ifølge Daily Mail sidste år den største jordbesidder i landet med mere end 89.000 hektar jord.

Opdateres...