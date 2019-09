Barskt efterårsvejr - tirsdag bliver med vindstød af stærk storm

Søndag blev vi ramt af det kraftigste blæsevejr i et halvt år - tirsdag er den gal igen.

Et nyt, kraftigt blæsevejr skal passere henover Danmark, og det kommer ikke til at gå helt stille for sig.

Allerede tirsdag morgen er der målt en middelvind på 17,9 meter per sekund ved Thyborøn, hvilket er hård kuling, mens vindstødene samme sted har nået stormende kuling med 23,9 meter per sekund. Storm starter ved 24,5 meter per sekund.

Vindstød tirsdag klokken 9. Foto: TV 2 VEJRET

Flere andre steder langs kysterne har vindstødene været oppe på 20-21 meter per sekund, og vinden er ikke engang kulmineret endnu.

Vindstød af stormstyrke en stor del af dagen - og stærk storm langs vestkysten

Den kraftigste del af blæsevejret rammer den jyske vestkyst ud på formiddagen, og herefter vil det brede sig til store dele af landet, hvor man langs kysterne kan opleve vindstød af stormstyrke.

Vindstød tirsdag klokken 14. Foto: TV 2 VEJRET

På strækningen mellem Thyborøn og Blåvandshuk ved den jyske vestkyst kan vindstødene endda nå stærk storm i perioder. Stærk storm begynder ved 28,5 meter per sekund.

Samtidigt kan middelvinden lokalt nå stormende kuling med cirka 21 meter per sekund.

Vindstød tirsdag klokken 17. Foto: TV 2 VEJRET

Længere inde over land vil vindstødene nå hård- eller stormende kuling, men det er også nok til, at grene kan brækkes af træer og løse genstande kan løftes rundt.

Vindstød tirsdag aften klokken 21. Der kan fortsat komme vindstød af stormstyrke langs dele af den jyske vestkyst. Foto: TV 2 VEJRET

Vindstød i forbindelse med byger

Det kraftige blæsevejr skyldes et lavtryk der udvikles over det østlige Sverige, og som samtidigt trækker betydeligt køligere efterårsluft ned over landet fra nordvest.

Varsel for vindstød af stærk storm og stormstyrke udsendt af TV 2 VEJRET Foto: TV 2 VEJRET

I den kølige luftstrøm er der talrige byger, og det er især i forbindelse med dem, at vindstødene kan blive kraftige.