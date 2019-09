Barskt efterårsvejr på vej mod Danmark: En hel måneds regn og vindstød nær storm

Har man ikke allerede fundet regntøjet, paraplyen og gummistøvlerne frem, er det på høje tid. Det eneste problem, der kan opstå, er, at det kan blive svært at holde fast på paraplyen i løbet af de næste dage, når det samtidigt bliver meget blæsende.

Læs også Pæn søndag i vente – dog med regn midt på dagen

Regulært efterårsvejr er i sigte - og det bliver både med masser af regn og kraftig blæst.

Netop nu er et lavtryk under udvikling over det nordlige Italien, og i løbet af de næste par døgn vil det bevæge sig mod nord og dominere vejret i Danmark og vores nærhed.

Nedbørsmængder fra mandag klokken 12 til tirsdag klokken 12. Over de sydøstlige egne kan der falde mellem 20 og 40 millimeter.

Begynder mandag eftermiddag

Allerede i løbet af det næste døgn bevæger lavtrykket sig ganske hurtigt mod nord, og det får vi at mærke allerede i løbet af mandag. Eftersom lavtrykket nærmer sig Danmark fra syd og sydøst, vil det være i de sydøstlige egne, at man får den tvivlsomme ære af at stifte bekendtskab med lavtrykket først.

Læs også Naturens dag i Østjylland: Find et event i nærheden af dig

Derfor vil man allerede opleve at det begynder at regne mandag eftermiddag, hvis man bor på Lolland-Falster eller Bornholm.

Regnen kan stedvis blive ganske kraftig, ligesom der kan 'gemme' sig tordenbyger i regnen. I forbindeles med dem kan regnen måske være af skybrudsstyrke.

Vejrsituationen tirsdag morgen. Lavtrykket befinder sig direkte over Danmark med udbredt, kraftig regn og en del blæst. Foto: TV 2 VEJRET

I løbet af mandag aften breder regnen sig videre mod nord og vest, så en større del af landet også vil opleve regnen tromme mod ruderne. Efter at have haft en del fart på, vil lavtrykket i løbet af natten til tirsdag bevæge sig langsommere og langsommere og nærmest gå i stå lige over Danmark.

Læs også Skandinaviens største monstertruck smadrer biler til østjysk marked

Derfor kan der allerede indtil tirsdag formiddag falde mellem 20 og 40 millimeter over den sydøstlige del af Danmark.

Fortsætter i halvandet døgn

Tirsdag bliver det først for alvor vådt - også i en større del af Danmark. Regnen vil i større eller mindre grad ustandseligt fortsætte hele tirsdag - og inden dagen er omme, kan der være faldet yderligere 20-30 millimeter regn.

Samlede nedbørsmængder fra mandag formiddag til onsdag klokken 12. Lokalt kan der falde op mod 70 millimeter regn. Foto: TV2 VEJRET

Således kan der frem til onsdag formiddag - i løbet af knap to døgn - være faldet op mod 70 millimeter regn de steder, hvor der kommer mest. Det svarer til den mængde regn, der normalt falder i løbet af en normal september - her lyder tallet på 73 millimeter.

Læs også Over 60.000 unge på 17 år har taget kørekort i forsøgsperiode

Til gengæld ser man ud til at slippe stort set tørskoet gennem de næste tre døgn i den sydvestlige del af Danmark, hvor man måske slipper med fem millimeter regn.

Meget blæsende - med vindstød nær stormstyrke

I takt med at lavtrykket uddybes, tiltager vinden omkring det også. I første omgang vil vi opleve østenvind, når lavtrykket befinder sig syd for Danmark. I takt med at lavtrykket bevæger sig længere mod nord - og ender med at være nord for landet - vil vinden dreje til vest, og tiltage meget.

Læs også Sommerhuse i Aarhus er dyrere end nogensinde

Det sker over de sydlige dele af landet tirsdag aften og natten til onsdag, hvor middelvinden kan nå hård kuling med vindstød, der måske kan nå stormstyrke. Der er usikkerhed om hvor vinden bliver kraftigst, men et godt bud er over Lolland-Falster samt på Bornholm.

Vindstød tirsdag aften. I Østersøegnene kan vindstødene nå op mellem hård kuling og storm. Andre prognoser har det kraftige vindfelt til at dække en større del af landet. Foto: TV2 VEJRET

Særlig type lavtryk giver os balladen

Det barske efterårsvejr skyldes, som før nævnt, et lavtryk, der nærmer sig Danmark fra syd. Men det er ikke en hvilken som helst type lavtryk - det er nemlig en særlig lavtrykstype, som ofte bliver benævnt 5b-lavtryk (eller Vb med romertal, som det oprindeligt blev døbt).

Læs også 300 korsangere fra hele Norden afrundede Aarhus Festuge

Det var den tyske meteorolog Wilhelm Jacob van Bebber, der fra 1876-1880 kortlagde karakteristiske lavtryksbaner, for lavtryk der ramte Europa. Hele 12 typiske lavtryksbaner blev kortlagt - men kun én af dem bliver fortsat brugt i dag. Det er netop den type lavtryk som van Bebber kortlagde som 5b. Lavtrykket dannes oftest i Genoa-bugten ud for Italien og bevæger sig mod nordøst over Alperne, til Nordeuropa og de Baltiske lande.

01:13 Se vejrudsigten for den 8. september her. Luk video

Den type lavtryk bevæger sig ofte relativt langsomt og er berygtede for store mængder regn. Derudover har lavtrykkene ofte en tendens til at bevæge sig længere mod øst, end prognoserne viser.

Læs også Naturens dag i Østjylland: Find et event i nærheden af dig

Det er netop et 5b-lavtryk, som vi i de nærmeste par dage kan 'takke' for masser af regn og kraftig blæst, og som på to døgn kan give visse dele af landet en hel måneds nedbør.