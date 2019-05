Arktisk kulde blæser ned over Danmark direkte fra Nordpolen

Det er blot en uge siden, varm luft med over 24 grader strømmede frem mod Danmark og var tæt på at give os en usædvanligt tidlig sommerdag.

Nu er vinden vendt, og i stedet for Sydeuropæisk forårsvarme er iskold arktisk luft på vej ned over Danmark fra nord.

Det giver os et for årstiden helt usædvanligt kuldefrembrud med mulighed for, at nedbøren kan falde som sne.

Allerede fredag har vi med kraftige haglbyger fået en forsmag på den kolde arktiske luft, der begyndte at strømme ned over os, da en koldfront torsdag passerede landet.

Nu strømmer kulden ned over os, og den kolde luftmasse ventes at kulminere over Danmark lørdag morgen, når luft af arktisk oprindelse passerer ned over os nordfra.

Sne i Malling ved Aarhus fredag den 3. maj. Foto: Charlotte Houman - Privatfoto

Kommer direkte fra Nordpolen

Normalt kigger vi på TV 2 VEJRET frem i tiden, men tager man den luftmasse, der lørdag morgen blæser ned over Danmark og følger den nogle døgn tilbage i tiden, kommer luften direkte fra Nordpolen.

For tre-fire døgn siden lå luften hen over det isdækkede arktiske hav, og tidligt tirsdag passerede den lige hen over Nordpolen for at fortsætte ned mod Svalbard og videre ud over Norskehavet, som den passerede hen over i løbet af torsdagen.

I løbet af fredagen er den iskolde luftmasse nået Sydnorge, hvorfra den i nat og lørdag morgen vil passere ned over Danmark.

Sådan har luften bevæget sig, som vil ligge over Danmark lørdag morgen klokken 6. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Giver kraftige byger, som kan være med sne

Når den iskolde luft bevæger sig ned over Danmark, giver det anledning til, at der kan dannes kraftige byger.

Vandtemperaturen i de danske farvande er i det relativt lune forår allerede nået op mellem 10 og 12 grader. Den enorme temperaturforskel mellem den kolde luft og det lune havvand vil danne kraftige byger, som kan være med både hagl, sne og torden.

Mellem bygerne, hvor solen skinner, har temperaturen fredag kun lokalt været oppe på 10 grader, hvorimod termometeret blot har vist tre-fire grader, mens bygerne er passeret forbi.

I aften og i nat vil temperaturen falde til nær frysepunktet flere steder i landet, så de byger, der kommer mange steder, kan være med vinterlig nedbør.

Snevejr i den 3/5 2011. Foto: Vibeke Thillemann / Privatfoto

Usædvanlig kulde i maj

Det er otte år siden, der er faldet sne i begyndelsen af maj. Senest var 4. maj 2011, og selv om der ofte er lokal nattefrost i maj, vil de temperaturer, vi får i nat og lørdag morgen, stedvis være de laveste målt så sent på året i mange år.

Kommer temperaturen i København blot under 2,1 grader, er det den laveste temperatur så sent på foråret siden 2011, og falder temperaturen ved Landbohøjskolen i København i det kommende døgn til 1,0 grader, er det den laveste temperatur målt på denne tid af året siden 1947.