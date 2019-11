Antallet af påkørte hjorte sætter kedelig rekord - det skal du gøre, hvis uheldet er ude

Efterårets mørke måneder er højsæson for påkørsel af dyr på de danske landeveje.

Derfor bør bilister være særligt opmærksomme, når de i denne tid kører på veje nær skov eller anden natur - specielt i morgen- og aftentimerne.

Læs også Tusindvis af døde fisk ender på vejene

Nye tal fra Dyrenes Beskyttelse viser, at der alene i oktober i år har været 1311 påkørsler af hjorte på de danske veje.

Det oplyser Claus Nielsen Lyckhage, der er presseansvarlig for Dyrenes Beskyttelse til TV 2.

De mange påkørte hjorte i sidste måned markerer samtidig en kedelig rekord.

Antallet af påkørte hjorte på de danske veje ventes at sætte en kedelig rekord i år. Foto: Dyrenes Beskyttelse

For tallet har ikke været så højt de seneste fem år, hvor Dyrenes Beskyttelse har ført statistik. Til sammenligning blev der registreret 823 påkørsler af hjorte i oktober 2015.

Der er ingen andre dyr, der fylder lige så meget i påkørselsstatistikkerne som hjorte. Michael Carlsen, biolog og projektleder, Dyrenes Beskyttelse

To påkørte hjorte i timen

En rapport fra rådgivningsvirksomheden COWI fra oktober i år viser, at der på landsplan bliver påkørt omkring to hjorte i timen døgnet rundt i højsæsonen oktober-november.

- Der er ingen andre dyr, der fylder lige så meget i påkørselsstatistikkerne som hjorte, siger biolog og projektleder fra Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen til TV 2.

Han regner med, at det samlede tal for antal påkørsler vil sætte en kedelig rekord i 2019.

Det skyldes, at der i år har været 10312 sammenstød med hjorte, hvilket kun er 133 påkørsler fra sidste års total - med mere end en måned tilbage af året.

- Så prognosen lige nu er, at vi sætter ny rekord, siger Michael Carlsen.

Farlig skumring og dæmring

Den kraftige stigning i antallet af uheld mellem dyr og trafikanter på denne tid af året skyldes, at dagene er blevet kortere og mørkere.

- Efterår er lig med flere hjorte, der kommer galt af sted i trafikken. Det er ikke hjortens skyld, til gengæld kunne bilisterne undgå mange ulykker, hvis de satte farten ned på bestemte strækninger og tidspunkter.

- Det gælder selvsagt de steder, hvor der skiltes for dyrevildt, men også generelt omkring skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen. Især i de mørke timer eller omkring skumring og dæmring, lyder rådet fra Michael Carlsen.

Opgørelser viser, at det primært er i tidsrummene mellem klokken 6 og 9 om morgenen og igen fra klokken 19 til 21 om aftenen, at hjortene bliver påkørt på de danske veje.

Har man ramt et vildt dyr på vejen, skal man ringe til dyrenes vagttelefon på 1812.

FLEST PÅKØRTE HJORTE I JYLLAND De fem kommuner i Danmark, som Dyrenes Beskyttelses vagtcentral i 2018 modtog flest henvendelser om påkørte hjorte fra, var alle jyske. De fordeler sig således: 1. Aalborg Kommune - 434 henvendelser 2. Viborg Kommune - 352 henvendelser 3. Hjørring Kommune - 299 henvendelser 4. Frederikshavn Kommune - 287 henvendelser 5. Aarhus Kommune - 277 henvendelser Kilde: Dyrenes Beskyttelse

Bør undgå farlige undvigemanøvre

Ingen bilister ønsker at køre et dyr ned, men i nogle tilfælde kan det være mest hensigtsmæssigt at undlade at træde på bremsen, da man som bilist skal undgå at lave en undvigemanøvre, som kan være farlig for en selv og andre trafikanter.

Derfor lyder rådet, at man som trafikant bør være forudseende i forhold til, hvornår der er øget risiko for at påkøre et dyr.

Læs også Forskere kortlægger danske ulves døgnrytme: Kommer først frem efter 20

Men hvornår skal man som bilist undgå at ramme et dyr i trafikken?

Tommelfingerreglen er, at man kan forsøge at undgå påkørsel af dyr på størrelse med en hund og opefter, mens mindre dyr altså bør køres over, hvis der ikke er andre muligheder, siger Ole Vidstrup, der er konsulent i Forsikringsoplysningen.

Gode råd: Sådan undgår du påkørsel af vildt

Sænk hastigheden.

Vær særligt opmærksom i områder med tæt beplantning eller skov, læhegn eller åer på tværs af vejen.

Ved starten og slutningen af hegn langs vejen.

Om morgenen, når solen står op, og om aftenen, når den går ned.

Husk: Mange dyr kommer i flok, og ser du et dyr, er der sandsynligvis andre tæt ved vejen.

Hvad gør jeg, hvis jeg påkører et dyr?

Ring til Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812, hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr. Vagtcentralen kan instruere dig i det, du bør gøre, og kan sætte dig i forbindelse med for eksempel nærmeste vildtplejestation.

Markér stedet, hvis du eller andre har påkørt et rådyr, som efterfølgende er flygtet.

Rekvirer en frivillig schweisshundefører gennem Dyrenes Vagtcentral. En schweisshund er en sporhund, som kan spore det flygtede dyr.

Du kan selv bringe det tilskadekomne vilde dyr til en vildtplejestation frem for at skulle vente på dyreredning, så kan dyret hurtigere få hjælp og derved lide mindre og have større chancer for overlevelse. Inden du tager dig af dyret, skal du dog ringe 1812 eller til en vildtplejestation og få råd og vejledning om, hvordan du bedst håndterer dyret. Du kan også kontakte Vejdirektoratet på 80 20 20 60 eller politiet på 1-1-4.

Sendes der hjælp er det vigtigt, at du altid bliver og venter ved ulykkesstedet, indtil hjælpen når frem.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse