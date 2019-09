Anders Samuelsen har fået nyt job

For snart tre måneder siden sagde den tidligere Horsens-politiker, Anders Samuelsen, farvel til Liberal Alliance efter et katastrofalt folketingsvalg for partiet.

Allerede dengang sagde han, at det var slut med politik, men nu har den tidligere partileder lukket døren til den politiske verden helt i.

Han overdragede Udenrigsministeriet til Jeppe Kofoed fra Socialdemokratiet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Anders Samuelsen er blevet selvstændig konsulent, fortæller han i ’Go’ aften LIVE’.

- Jeg har altid været vildt fascineret af iværksættere og dem, der prøver at bygge noget op, så det er jeg i det små begyndt at gøre selv, lyder det.

Arbejder for Lars Seiers selskab

Anders Samuelsen har allerede fået de første aftaler som rådgiver i hus.

Blandt andet arbejder han nu for Concordium, et blockchain-netværk, den danske milliardær Lars Seier Christensen står bag.

Anders Samuelsen og Lars Seier Christensen kender hinanden fra den politiske verden, hvor Lars Seier Christensen ydede økonomisk støtte til Liberal Alliance. Her ses Lars Seier Christensen til valgaftenen hos Liberal Alliance i 2011. Foto: Ritzau / Scanpix

Her skal han bruge det netværk, han har opbygget i sine mange år som politiker og minister.

- Der er nogen, der har rakt hånden ud og sagt: ”Din internationale erfaring og din evne til at åbne døre til andre nationer kan vi bruge”, siger Anders Samuelsen i 'Go' aften LIVE'.

Vigtigt job for Anders Samuelsen

Ifølge TV 2s finanskommentator, Ole Krohn, er jobbet for Concordium en rigtig god start for den tidligere partiformand.

Det er stærkt og vigtigt for Anders Samuelsen, at han så hurtigt lander et job efter sin forfærdelige deroute ud af folketinget. Ole Krohn, TV 2s finanskommentator

- Det er stærkt og vigtigt for Anders Samuelsen, at han så hurtigt lander et job efter sin forfærdelige deroute ud af folketinget, men der hersker heller ikke nogen tvivl om, at hans tidligere job som udenrigsminister har givet ham en erfaring, som Lars Seier kan bruge, siger Ole Krohn.

OM CONCORDIUM Concordium er et blockchain-netværk, som Lars Seier Christensen står bag. Selskabet er i færd med at udvikle en mere sikker og skalerbar blockchain til håndtering af forskellige typer af transaktioner med blandt andet kryptovalutaer med forventet lancering i 2020. Concordiums hovedkontor er i Züg, Schweiz. Der er i alt 47 medarbejdere på lokationer i Danmark, Spanien, England og Schweiz. Kilde: Concordium Se mere

Målet for Concordium, der håndterer betalinger, er, at selskabet på sigt blandt andet skal afløse allerede etablerede kryptovalutaer som bitcoin og ether.

Teknologien møder dog i øjeblikket en del politisk modstand. Frygten er, at man får et pengesystem, der ikke kan kontrolleres, som man kan i dag, lyder det fra finanskommentatoren.

- Derfor får man brug for Anders Samuelsens diplomatiske evner, siger Ole Krohn.

Vender aldrig tilbage til politik

Anders Samuelsen kan stadig godt blive grebet af lysten til at blande sig i den politiske debat, siger han.

Det kommer dog aldrig til at ske igen, fortæller Samuelsen i 'Go' aften LIVE'.

Forhenværende skal holde sig ude af politik. Der skal andre til. Befolkningen bad mig holde mund, og det efterlever jeg. Anders Samuelsen

- Forhenværende skal holde sig ude af politik. Der skal andre til. Befolkningen bad mig holde mund, og det efterlever jeg, siger Anders Samuelsen med et grin.

Han har længe været afklaret med sin beslutning. Allerede på valgnatten havde han besluttet sig for, at han ville trække sig, afslører han.

Hvis Liberal Alliance fik færre end fire eller fem procent af stemmerne, havde Anders Samuelsen sat sig for at trække sig som leder af partiet.

