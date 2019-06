Alt peger på, at østjysk valgt politiker bliver Folketingets formand

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tror, at hendes partifælle Henrik Dam Kristensen bliver ny formand for Folketinget.

- Det håber jeg, jeg fik i går opbakning fra alle Folketingets partier. Det ser ud til, at Henrik Dam kan blive valgt som formand, det er jeg rigtig glad for, siger hun til Ritzau.

Det er det nysammensatte folketing, der udpeger Folketingets formand, og her er der ifølge TV 2s oplysninger mange partier, der peger på den 62-årige socialdemokrat.

Vi tror, han kan samle Folketinget. Peter Skaarup (DF), medlem af Folketinget

Henrik Dam Kristensen står dermed til at kunne overtage embedet efter Pia Kjærsgaard (DF), der har siddet som formand de seneste fire år.

Posten som Folketingets formand regnes for den fineste, man kan vælges til i Danmark, og formanden rangerer formelt lige under dronningen.

Stort tillykke til Henrik Dam! Han bliver en god formand for Folketinget, og er et helt igennem ordentligt og behageligt menneske. Jeg er ikke i tvivl om, at han vil formå at være hele Folketingets formand #tillykke #imorgen #dkpol — Sophie Løhde (@sophieloehde) June 20, 2019

Minister og landpostbud

Den nye formand blev første gang valgt ind i Folketinget i 1984, og blev i 1994 minister for første gang. Han har været landbrugs- og fiskeriminister, fødevareminister, socialminister, transportminister og beskæftigelsesminister. Tidligere har han også været landpostbud.

Siden 2016 har Henrik Dam Kristensen været medlem af Folketingets Præsidium, som er Folketingets ledelse.

Hvis Henrik Dam Kristensen bliver Socialdemokratiets bud på en ny formand for Folketinget, så vil SF synes, at det er en fantastisk god idé. Pia Olsen Dyhr, formand for SF

De fleste partier, TV 2 har talt med, ønsker ikke at udtale sig offentligt om støtten til Hen rik Dam Kristensen, men det vil Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup gerne.

- Vi tror, han kan samle Folketinget, siger Peter Skaarup til TV 2.

Henrik Dam Kristensen (S) har tidligereværet landbrugs- og fiskeriminister, fødevareminister, socialminister, transportminister og beskæftigelsesminister. Foto: Helle Moos

Onsdag lød lignende toner fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- Hvis Henrik Dam Kristensen bliver Socialdemokratiets bud på en ny formand for Folketinget, så vil SF synes, at det er en fantastisk god idé, og det vil vi gerne bakke op om, sagde hun til Ritzau.

Tager over efter omdiskuteret formand

Det er ingen overraskelse, at der kommer en ny formand for Folketinget.

Pia Kjærsgaard meldte i sidste uge ud, at hun stopper, og det må også betegnes som yderst tvivlsomt, om der i det nye Folketing havde været flertal for, at hun kunne fortsætte.

Folketingets formand Posten regnes for den fineste, man kan vælges til i Danmark – ministre bliver nemlig ikke valgt, men udpeget af statsministeren. Formanden har det overordnede ansvar for Folketinget, herunder alle de medarbejdere, der er ansat i Folketinget til at hjælpe med folketingsarbejdet. Arbejdet består i at lede møderne i folketingssalen ved at give talerne ordet i den rigtige rækkefølge. Derudover holder formanden øje med, at reglerne i Folketingets forretningsorden overholdes. Kilde: Folketinget

Henrik Dam Kristensens forgænger er blevet beskyldt for at misbruge formandspostens til at føre partipolitik, og hun har været i fokus for at smide den konservative politiker Mette Abildgaards barn ud af folketingssalen og for at irettesætte Enhedslistens Pelle Dragsted, der kaldte en udtalelse fra en anden DF'er "racistisk".

Radikale Venstres Zenia Stampe har sagt, at Pia Kjærsgaard var uværdig som formand, men hun er også blevet forsvaret. Blandt andet af Venstres tidligere finansminister Thor Pedersen, der mener, at hun har forsøgt at genskabe respekten omkring folkestyret.