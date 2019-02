Allerede nu skal du være opmærksom - flåterne er vågnet

Høje temperaturer har lokket mange danskere ud for at nyde solens stråler. Men de er ikke de eneste, der er kommet frem fra vinterhiet.

De små, blodsugende flåter har nemlig taget hul på sæsonen tidligt i år, og det kommer bag på de fleste, fortæller epidemiolog ved DTU Veterinærinstituttet Rene Bødkers.

- Sommeren er stadig højsæson, men nogle gange kan man blive mere bekymret på denne årstid, fordi folk ikke tager det alvorligt, siger han til TV 2.

Tusindvis bliver bidt årligt

Men også mennesker skal være opmærksomme, så snart plusgraderne melder deres ankomst, fortæller epidemilogen.

Hver ottende flåt er smittebærer, og tusindvis af danskere bliver bidt årligt. Det anslås, at cirka 150 af dem får en borrelia-infektion.

Det er en meget alvorlig infektion, men den er også let at undgå. Det tager to minutter at tjekke, og så slipper man for at være syg i flere år. Det er den nemmeste og bedste investering, man kan gøre i sin sundhed. Rene Bødkers, Epidemiolog ved DTU Veterinærinstituttet

En af konsekvenserne ved uopdaget borrelia kan være ansigtslammelser eller forstyrrelser i hjerterytmen.

Find epidemilogens gode råd mod flåter i listen nedenfor.