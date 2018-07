Algerne invaderer Østjylland - kommer flere måneder tidligere end normalt

Algerne har haft let spil i de danske farvande i år.

Et højt næringsindhold i havene og en ekstraordinært varm forsommer gør, at algerne vokser ualmindeligt hurtigt i disse dage.

Blandt andet har man fået en masse alger i Aarhus Havn samt i Mariager Fjord og i Frederikshavn-området. Og der er god grund til at være påpasselig, hvis man opdager, at der er fyldt med alger i det vand, man ellers havde tænkt sig at tage en dukkert i.

- Man skal passe på, når man er ude at bade. De her masseopblomstringer af alger kan ske lynhurtigt, og på et par dage kan man gå fra helt klart vand til, at det er fuldstændig tyk algesuppe, siger biolog Lars Brøndum til TV 2.

- Hvis man går ud i vandet og står i vand til knæhøjde, og man ikke kan se sine tæer, så er det, man skal begynde at overveje, om det ikke er en anden dag, man skal ud og dyppe tæerne, fortsætter han.

Sæsonen kommer tidligt

Flere gange tidligere i nyere tid har vi herhjemme været hårdt ramt af store opblomstringer af blågrønalger.

Et af de mest voldsomme udbrud af blågrønalger skete i den rekordvarme juli i 2006. Dengang bredte algerne sig til størstedelen af de indre danske farvande.

Siden så man også i 2014 store algesupper flyde rundt flere steder i landet.

Normalt begynder blågrønalgerne først at blomstre op i august, men i år er sæsonen kommet tidligere på grund af det varme vejr. En række andre faktorer spiller dog også ind, siger Mogens Flindt, der er professor ved biologisk institut på Syddansk Universitet.

- Vi har i år haft den vådeste april i 10-12 år, og det betyder, at afstrømningen af næringsstoffer i havene har været høj. Næringsstoffer ender i vores havmiljøer og fjorde, hvor de klæber de sig til kysten. Opholdstiden er så lang inde i vores fjorde, så næringssaltene nåede at blive der, samtidig med at sommeren kom ind over hos vældig hurtigt i starten af maj, siger Mogens Flindt.

Han fortæller videre, at makroalgerne får rigeligt lys og masser af næring, og at de er i stand til næsten at fordoble sig en gang i døgnet.

- Langt det meste af næringen, som strømmer ud via vores vandled, kommer fra landbruget. Når algerne nedbrydes af bakterier på havbunden, så sker der et stort iltforbrug og dermed iltsvind, siger professoren.

Giftige alger

Senest har miljøvagten i Aarhus Kommune konstateret blågrønne alger i både Brabrand Sø og Aarhus Å.

- Man kan se det tydeligt ved at vandet får en blågrøn overflade, der ligner maling. Det er når, at det er rigtig slemt, sagde Lars Spring, der er miljøvagt i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV 2 ØSTJYLLAND i juni.

Biolog Lars Brøndum fortæller, at algerne kan være giftige.

Under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Han opfordrer derfor til, at man holder øje med varslerne på de danske badestrande.

En advarsel der i øvrigt også gælder vores kæledyr. De må hverken bade i eller drikke vand, som har mange blågrønalger i sig.