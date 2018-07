Aggressive hvepse plager i varmen - sådan kan du undgå dem

Er hvepseboet placeret i jorden eller på et utilgængeligt sted, kan det være effektivt at anvende hvepsegift eller insektspray til flyvende insekter og placere gift på de steder, hvor hvepsene færdes, når de skal ind og ud af boet.En af de mest effektive metoder til at forebygge og bekæmpe problemer med hvepse er at fjerne både store og små hvepsebo. Kan man tage dem helt i starten, er det nemmere, hurtigere og mindre risikofyldt, end hvis det er et stort hvepsebo. Gå derfor huset efter jævnligt, både udvendigt og indvendigt, og fjern alle små hvepsebo, der måtte være under opbygning. Typiske steder er loft, tagudhæng, hulmure, brædestabler, skure, carporte og garager. Hvis du ikke selv vil tage kampen op mod hvepsene, så kan du bestille en professionel til arbejdet.Tag en 1,5 liters sodavandsflaske, og klip den over cirka midtvejs. Toppen af plastflasken sættes nu ned i bunden, så den fungerer som en tragt ned til bunden. I flasken hældes et lokkemiddel. Sodavand, saft eller sukkervand er yderst effektivt til at lokke hvepsene ned i fælden. Fælden er nu klar til brug og kan opsættes på steder, hvor hvepsene er til gene. Herved skulle det gerne resultere i, at hvepsene lokkes til af lokkemidlet fremfor din mad. Ifølge Finn Rosenkilde fra Hvepseeksperten.dk virker tricket dog kun sidst på sæsonen, hvor hvepseboene er ved at gå i opløsning. I højsæsonen bliver hvepse IKKE tiltrukket af søde sager.Du kan prøve at placere en tallerken med kaffegrums på terrassebordet og sæt ild til. Kaffen brænder langsomt og afgiver et lugt, som hvepse angiveligt hader.Benzin og petroleum er også kraftige lugte, der skulle kunne få hvepse og andre insekter til at pakke sammen og forsvinde.Sprøjt vand på hvepsene. Hav en vandforstøver klar på terrassen og sprøjt løs på hvepsene. Angiveligt tror de, det regner, og søger tilbage til boet.Et stykke rødt kød placeres i en hvepsefælde, og proteinerne tiltrækker insekterne. Ifølge hvepsefanger Finn Rosenkilde fra Hvepseeksperten.dk er hvepse kødædere og bliver derfor tiltrukket af kødlugt.Hvepse er en del af naturen, og hvis man vil undgå at blive stukket, så handler det om at tage det roligt, når hvepsene svirrer om din mad. Ifølge Finn Rosenkilde fra Hvepseeksperten.dkPå de sociale medier kan man også finde flere husråd om, hvordan man undgår den svirrende plage. Blandt andet har Oluf Jørgensen lagt følgende råd ud på Facebook : "Man tror ikke det passer, men det gør det. Vi har været plaget meget af hvepse, men vi så et tip med en brun papirpose på terrassen. Og det hjælper - der har ikke været en eneste, mens vi spiste frokost. Hvepsen tror, det er et andet bo og flyver videre".Kilder: HvepseEksperten.dk, Hvepsebekæmpelse.dk, Facebook, Idényt.