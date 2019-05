Afsløring af svigt i dagtilbud ryster studerende, men de genkender situationer

På pædagoguddannelsen i Aarhus strømmer eleverne ind i undervisningslokalet, hvor de skal se TV 2-dokumentaren ’Daginstitutioner bag facaden’.

Der bliver udvekslet smil og små kommentarer blandt de studerende, men stemningen ændres brat, da billederne ruller over skærmen.

I udsendelsen, der blev sendt tirsdag aften, har TV 2 ved hjælp af skjult kamera afdækket kritisable forhold i københavnske daginstitutioner.

Optagelser, som viser situationer, der af eksperter kaldes "skræmmende" og "skadende".

I alt har 22 af Københavns omkring 400 daginstitutioner fået røde anmærkninger for deres arbejde med området 'Sociale relationer - barn/voksenkontakt' - et område, der af forskere vurderes til at være det mest betydningsfulde i arbejdet med børns udvikling.

Genkender situationer

Tilbage i undervisningslokalet er de pædagogstuderende tydeligt berørte. De er alle enige om, at der i dokumentaren er tale om svigt.

Alligevel føler flere af dem, at de i deres praktik i landets institutioner har stået i lignende situationer, hvor de ufrivilligt har svigtet børnene.

- Jeg kan genkende, at det bliver til skældud i stedet for konfliktløsning. Men der er ikke tid til det - der er ikke hænder til det, siger pædagogstuderende Signe Tinggaard Lindemand.

Pressede pædagoger

Og hun står ikke alene med den holdning. Når de studerende er ude i virkeligheden, bliver de sat i svære dilemmaer, hvor de er nødt til at prioritere deres tid, lyder det fra medstuderende Helene Kirketerp Sørensen.

- Ikke for at forsvare deres handlinger, men vi kender de situationer, hvor vi er pressede og måske fokuserer på at holde overblikket over hele børneflokken i stedet for at se det enkelte barn, siger hun.

Kvalitet eller kvantitet?

Dokumentaren viser blandt andet en 14 måneder gammel pige, der græder i 50 minutter og flere gange afvises af en pædagogmedhjælper.

Ifølge de studerende kan det være svært at pege på én enkelt årsag, som kan forårsage situationer som i dokumentaren. De mener dog, at det kan skyldes en række problemer som blandt andet dårlige normeringer og sløj arbejdskultur.

Men også mangel på erfaring hos de mange uuddannede pædagogmedhjælpere kan være en udfordring, lyder det. Alligevel er det ikke sort/hvidt, hvordan problematikken skal løses.

- Vil man så hellere have en pædagog, eller vil man have flere hænder i form af billigere medhjælpere? Det er en megasvær balancegang, siger Signe Tinggaard.

Selvom dokumentaren var hård kost, er det dog positivt, at der nu er blevet sat ord og billeder på udfordringerne, mener hun. For det afspejler den virkelighed, de snart skal ud i.

Studerende: - Klar på at ændre ting

Det afskrækker dog ikke de pædagogstuderende, som efter dokumentarens afsløringer stadig har mod på at skulle være en del af det danske institutionsliv. Nogle har sågar fået mere mod på at indtage arbejdsmarkedet:

- Jeg ved, hvad der skal til, og det er det, jeg går ud og kæmper for. Så jeg vil være fyldt med mod og klar på at ændre ting, siger pædagogstuderende Nina Østergaard Laursen.

