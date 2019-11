Aarhusiansk syrienkriger er netop landet i Danmark og anholdt

Den dansk-palæstinensiske Syrienkriger Ahmad Salem el-Haj er ifølge TV 2's oplysninger netop landet i Københavns Lufthavn efter at have siddet fængslet i Tyrkiet siden 2017.

Han er blevet anholdt umiddelbart efter sin ankomst til Danmark - blandt andet sigtet efter terrorparagraffen i straffelovens paragraf 114.

Flyet med Ahmad Salem el-Haj ombord fra Tyrkiet kort inden ankomsten til Københavns Lufthavn. Foto: TV 2

Dermed har Tyrkiet sat handling bag planen om at hjemsende omkring 2500 krigere, hvoraf størstedelen ifølge den tyrkiske statslige tv-station TRT Haber vil blive sendt til EU-lande.

Skød til måls efter billeder

Ahmad Salem el-Haj er født og opvokset i Gellerupparken ved Aarhus og tilhører salafist-gruppen 'Kaldet til Islam', der har udsendt flere danske Syrienkrigere.

Ahmad Salem el-Haj rejste til Syrien i 2013. Foto: TV 2

Han rejste til Syrien i februar 2013 og optrådte samme år i en Youtube-video, hvor en række danske islamister skød på mål efter billeder af blandt andre forfatteren Lars Hedegaard, den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og den konservative politiker Naser Khader.

Læs også 41-årig kæmpede mod IS i Syrien - nu skal han seks måneder i fængsel

I Danmark blev han i 2014 sigtet in absentia - uden at være til stede - for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 om terrorisme og straffelovens paragraf 136 om at tilskynde til en forbrydelse i propagandavideoen.

I starten af 2017 blev han hårdt såret i et bombeangreb i Syrien. Samme år blev han smuglet ind i Tyrkiet med sin kone og deres to børn. Her blev både el-Haj og konen arresteret i den tyrkiske grænseby Kilis.

Har udtalt sig i år

Ahmed Salem el-Haj blev i Tyrkiet idømt en fængselsstraf på fire år og to måneder, men siden november 2018 har han siddet i en celle i et udrejsecenter.

Læs også Aarhusianer opholdt sig ulovligt i Syrien: Nu skal han for Højesteret

I april 2019 udtalte han sig for første gang, siden han optrådte i Youtube-videoen. Det skete i et længere telefoninterview med Weekendavisen. Her sagde han blandt andet, at han var nervøs, da han skulle lave videoen.

- Jeg blev presset til at lave den. Jeg har ikke noget imod Danmark. De personer, der optræder på billederne, har fremmet racisme, men jeg skabte mere racisme ved at gå ned på deres niveau. Det var dumt, sagde han dengang til Weekendavisen.

Den danske regering har meldt ud, at den vil gøre alt for at undgå, at Syrienkrigere kommer tilbage til Danmark.

Tyrkiet har varslet hjemsendelser

Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, meddelte i sidste uge, at man mandag ville begynde at sende IS-krigere til deres hjemlande - også selvom nogle har fået inddraget deres statsborgerskab i de pågældende lande.

I Danmark er det vedtaget ved lov, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye kan fratage fremmedkrigeres danske statsborgerskab, hvis de også er statsborgere i et andet land.

Læs også Aarhusianer opholdt sig ulovligt i Syrien: Nu skal han for Højesteret

Hvorvidt Ahmad Salem el-Haj har dobbelt statsborgerskab, vides ikke.

Flere krigere på vej hjem

Det forlyder mandag, at syv tyske IS-krigere, 11 franskmænd og to med irsk pas inden længe vil blive sendt ud af landet. Det sker 14. november, siger en talsmand for det tyrkiske indenrigsministerium.

Ifølge britiske The Guardian står yderligere to IS-krigere med dansk statsborgerskab til at blive sendt ud af landet i den nærmeste tid.

I en skriftlig kommentar til Ritzau skriver justitsminister Nick Hækkeup (S):

- Fremmedkrigere, der måtte komme til Danmark, skal straffes hårdest muligt. Hvis de allerede er dømt i udlandet, må myndighederne se på, om de kan straffes yderligere her i landet.