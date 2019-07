Aarhusianer får seks års fængsel for at smugle hash - familien fastholder hans uskyld

Den 54-årige aarhusianske lastbilchauffør Torben Nielsen er onsdag ved en ankeretssag i den sydfranske by Montpellier blevet idømt seks års fængsel for 26. februar i år at have indsmuglet 987 kilo hash fra Spanien til Frankrig.

Dommen er nedsat med to år fra de otte år, som Torben Nielsen blev idømt ved første instans i en straksdom 4. marts.

Dengang blev han også idømt en bøde på 1.970.000 euro. I danske kroner svarer det til omkring 15 millioner kroner. Bøden er blev stadfæstet ved onsdagens dom.

- Om han får seks eller otte er år er hip som hap. Det er svært at se en ende på det, siger Torben Nielsens forlovede, Gitte Thoft.

Danskerens ankesag var i retten i torsdags, inden der onsdag blev afsagt dom. Gitte Thoft var i Frankrig for at overvære domsafsigelsen.

- Vi leverede en god sag, men det virkede til, at dommeren ikke var interesseret i at høre vores argumenter, siger Gitte Thoft.

Flere gange i løbet af interviewet slår Gitte Thoft fast, at hun ikke tror på, at hendes partner gennem 11 år har smuglet hashen.

Nyt job i nyt firma

Torben Nielsen er en erfaren langturschauffør, der primært har kørt i Norge og Sverige. Han havde lyst til at se noget andet end vejene i Skandinavien, så i begyndelsen af året skiftede han til en anden vognmand med ture i det sydlige Europa.

I midten af februar fik han sin første tur til Sydeuropa. Men allerede på den anden tur fra Malaga til Danmark blev han stoppet ved den spansk-franske grænse, hvor tolderne ved gennemgang af lastbilen fandt de 987 kilo hash gemt i vinkartoner i lasten med citroner og appelsiner.

En uge senere blev Torben Nielsen idømt otte års fængsel og millionbøden. Det er den dom, som Torben Nielsen og Gitte Thoft havde anket med håb om frifindelse.

Gitte Thofts sammen med den nu fængslede lastbilchauffør, Torben Nielsen.

Håb om en enecelle

Gitte Thoft fortæller, at Torben Nielsen sidder i en lille celle med to franskmænd. Ingen af de to andre mænd har familie, der sender dem penge, så Torben Nielsen må holde de to mænd kørende med blandt andet tobak.

- Første skridt er, at Torben skal have en enecelle. Derefter skal vi have ham overført til Danmark, så han kan få bedre vilkår at afsone under, siger Gitte Thoft.

Han har det ad helvede til. Jeg har det ad helvede til. Gitte Thoft, forlovet til langturschauffør Torben Nielsen

Hele sagen har taget hårdt på parret.

- Han har det ad helvede til. Jeg har det ad helvede til, siger Gitte Thoft.

Gitte Thoft med et brev fra sin fængslede kæreste i deres fælles hjem i Sabro. Siden anholdelsen er tilbud om hjælp strømmet ind fra familie, bekendte og venner. Det har været så overvældende, at Gitte nu har oprettet en Facebookgruppe, så støtterne hurtigere kan følge med i sagen

Del af en større sag

Torben Nielsen er ikke den eneste danske lastbilchauffør, der sidder fængslet for smugling af hash ind i Frankrig.

I begyndelsen af juni kunne TV 2 fortælle om 39-årige Johni Mainz, der blev varetægtsfængslet for indsmugling af 220 kilo hash fra Spanien til Frankrig. Han blev anholdt tæt på Lyon, hvor politiet fandt smuglergodset gemt i et parti frostvarer. Også i denne sag bedyrer de pårørende, at chaufføren er uskyldig.

- Min mand har aldrig nogensinde smuglet hash eller lavet noget andet, der minder om det. Jeg er helt sikker på, han er uskyldig, sagde Helle Mainz, der er gift med Johni Mainz, til TV 2 i juni.

Torben Nielsen arbejdede for Lisberg Transport. En tidligere vognmand med tætte forbindelser til netop det firma er to gange dømt for omfattende hashsmugling.

TV 2 har kunnet afdække, hvordan virksomheden, siden Torben Nielsen blev anholdt i februar, har fået ny ejer og skiftet navn til Euroways Aps. Netop dét firma står bag transporten i sagen, hvor Johni Mainz blev taget med 220 kilo hash.

Det har ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra manden, der hyrede Torben Nielsen til turen fra Malaga til Danmark.

Gitte Thoft viser et brev fra sin kæreste, Torben Nielsen, frem.

Svær situation

Dommen har ikke kun fået konsekvenser for Torben Nielsen.

På grund af Torben Nielsens dom kan Gitte Thoft ikke fortsætte i det arbejde, som hun har haft gennem 24 år.

Det sætter familien i en økonomisk svær situation.

- Vi må ud og finde noget mindre og billigere at bo i. Derefter må vi bare tage én dag ad gangen, siger Gitte Thoft.