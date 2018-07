Aarhus var varmest søndag: Det lune vejr fortsætter i denne uge

For 44. gang i år når temperaturen i løbet af dagen i dag over 25 grader, og dermed kan vi føje endnu en sommerdag til den historisk lange række af slagsen.

Et svagt højtryk over Skandinavien sørger nemlig fortsat for varmt, tørt og solrigt sommervejr, og det bliver sågar lidt varmere end søndag, hvor man i Aarhus nåede højest op med 26,5 grader.

Vinden vil være ret svag i det meste af landet, og med temperaturer op mellem 25 og 28 grader de fleste steder, får vi en rigtig varm dag.

Kun ved kysterne ser det ud til at blive en anelse køligere, og flere steder kan der opstå lidt søbrise i dagens løb.

Tirsdag kan vi måske lokalt nå op på 30 grader, inden det bliver knap så varmt midt på ugen.

Især natten til onsdag og onsdag er der da også et lille håb om, at der kan komme nogle regn- og tordenbyger og dermed lidt tiltrængt regn til de østlige dele af landet.