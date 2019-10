Aarhus Rutebilstation afspærret på grund af fare for sammenstyrtning

Størstedelen af Aarhus Rutebilstation blev natten til onsdag spærret af på grund af fare for sammenstyrtning i en parkeringskælder under stationen.

Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse.

Loftet over parkeringskælderen holdes oppe af et betondæk, og giver det efter, kan jorden under busstationens styrte sammen.

Ifølge vicedirektør i Midttrafik Mette Julbo blev trafikselskabet natten til onsdag pålagt at lukke arealet af Aarhus Kommune. Selvom busstationen er gammel, kom det alligevel bag på hende.

- Området er fra 1954. Vi vidste godt, at kælderen ikke så for godt ud, men vi havde ikke tænkt, at det var så alvorligt, at det hele skule afspærres, siger hun.

Området, der er afspærret, er skraveret med rødt. Foto: Aarhus Kommune

Midttrafik lejer området af Aarhus Kommune, der på baggrund af en vurdering lavet af rådgivningsfirmaet Orbicon har taget beslutningen om afspærringen.

Orbicon konkluderede, at det ikke er forsvarligt at benytte arealerne hverken over eller under jorden, da risikoen for et kollaps af betondækket ikke kan udelukkes.

Passagerer render forvirrede rundt

Mette Julbo fortæller, at der er oprettet midlertidige stoppesteder til de busser, som normalt holder i det afspærrede område. Alligevel kan man som passager i Aarhus godt forvente en forlænget rejsetid.

- Der kommer til at være forvirring. Det første, vi har hørt fra vores folk på stedet, er, at nogle passagerer render forvirrede rundt og leder efter bussen, siger Mette Julbo.

Linje 3A, 22 og 23 flyttes til linje 87-89 pladserne

Regionalbusserne 113, 114 og 120-123 samt 912X får anvist pladser i Ny Banegårdsgade ved Aarhus Rutebilstation.

Fjernbusserne (Flixbus og Kombardo Expressen) holder som normalt

Det har endnu ikke være muligt at få en kommentar fra Aarhus Kommune.

