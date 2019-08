Aarhus-professor: Nationale test af skolebørn er spild af tid

Et flertal af lederne i den danske folkeskole bakker op om den nye socialdemokratiske regerings planer om at fjerne de nationale tests i de mindste klasser i folkeskolen. Det viser en rundspørge foretaget af TV 2.

I rundspørgen har 343 ledere svaret, og ifølge syv ud af ti er de enige med regeringen.

Også folkeskolelærerne ønsker de nuværende prøver afskaffet, da de ifølge Danmarks Lærerforening ikke giver et brugbart og retvisende billede af elevernes reelle faglige niveau.

- Den form for testning, som vi ser i skolerne nu, gavner hverken undervisningen eller elevernes resultater - og slet ikke deres trivsel. Så vi er faktisk meget enige med skolelederne i, at det er på tide, at vi får dem væk, siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, til TV 2.

Hun fremhæver, at blandt andet de nationale tests har været med til at øge den psykiske mistrivsel blandt folkeskoleelever - og at de forkerte målinger i testene over årene er blevet tiltagende.

En ekspertgruppe er lige nu ved at se nærmere på de nationale tests. Foto: Ida Marie Odgaard - Ritzau Scanpix

Ministerium kendte til forkerte resultater

De nationale tests har siden de blev indført af Lars Løkke Rasmussens (V) første regering i 2010 været mødt med kritik fra eksperter, lærere, forældre og elever.

I april i år kom det frem, at Undervisningsministeriet siden 2016 har kendt til, at der har været forkerte resultater i over halvdelen af de gennemførte nationale tests – men at ministeriet udelod resultaterne af en analyse af test taget af 36.600 elever i et notat, som ministeriet udgav i februar 2016.

Samtidig påpegede to af landets førende forskere, at de årlige nationale læsetests for 8. klasser i hele landet førte til misvisende resultater. En af dem, professor i fagdidaktik og it ved Århus Universitet Jeppe Bundsgaard, siger søndag til TV 2, at de nationale tests er "ubrugelig som pædagogisk værktøj" og "spild af tid i den form, som testene har nu".

- Jeg kan ikke forestille mig, at det er interessant som lærer at få at vide, at din elev er "måske dårlig" eller "måske god", siger Jeppe Bundsgaard.

Han fremhæver, at han af lærere får at vide, at testene bekræfter dem i det, de i forvejen vidste om en elevs faglige niveau - og at testene dermed er brugbare.

- Det kan være fint nok, men statistisk set har disse lærere ikke ret. Og langt de fleste lærere oplever netop irritation over, at de ved, at en elev er god, men at eleven får et dårligt resultat i de nationale tests.

Hvert år bruges der 14 millioner kroner på at gennemføre de nationale test.

Prøv selv de nationale tests

Kritikken fik i april den daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at slå fast, at testene skal laves om.

En ekspertgruppe er lige nu ved at se nærmere på de nationale tests – det er forventningen, at evalueringen vil blive forelagt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i efteråret.

De nationale tests består af mellem 10 og 20 spørgsmål, som eleverne har 45 minutter til at besvare. Eleverne skal gennemføre i alt 10 nationale tests fra 2. til 8. klasse. Testene bruges til at vurdere elevernes faglige niveau og effekten af undervisningen.

Du kan selv prøve kræfter med nogle af spørgsmålene her:

Det kostede ifølge Undervisningsministeriet 110 millioner kroner at udvikle de nationale test. Hvert år bruges der 14 millioner kroner på at gennemføre testene.