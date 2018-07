Aarhus-konditor: - Det er ikke kun københavnere, der kan bage

- Vi stiller op for at bevise, at det ikke kun er københavnere, der kan bage.

Sådan lyder det fra konditorerne Mette Skov Mikkelsen og Christian Nordborg, som begge er trætte af forestillingen om, at man kun kan være en del af eliten, hvis man er bosat i København.

Mette Skov Mikkelsen bor nemlig ved Aarhus og arbejder på Helnan Marselis Hotel, mens Christian Nordborg bor på Fyn og arbejder på Xocolatl i Christiansfeld, som blandt andet er kendt for deres honningkager.

Men deres bopæl gør, at de to konditorvenner føler sig oversete indenfor deres fag. De føler sig afskåret fra eliten.

- Det sætter helt sikkert nogle begrænsninger at komme fra Fyn eller Jylland, siger Mette Skov Mikkelsen.

Konditorer Det er ikke kun københavnere%2C der kan bage TV 1

- Det er jo klart, at københavnerne vinder

Antallet af konkurrencer, de to konditorer har deltaget i, bærer da også præg af afstanden til København. Én ting er at få dem selv dertil - kagerne skal også med.

- Grunden til, at vi ikke har deltaget i flere konkurrencer, er, at det simpelthen ikke er fedt at skulle fragte kagerne, siger Mette Skov Mikkelsen og forklarer, at den ofte gyngende Molslinje og skrøbelige konditorkreationer er en rigtig dårlig kombination.

Det er nu ikke fordi, de ikke har forsøgt. Men at blive vist op på et højere bildæk og se sine kager hælde i tvivlsomme grader kan om noget få pulsen op hos en konditor, fortæller de.

- Det er jo klart, at det er københavnerne, der vinder hver gang, når konkurrencerne bliver holdt i København, tilføjer Christian Nordborg.

I første sæson af Sukkertoppen var der én deltager med fra Jylland. Det bliver der nu lavet om på.

Konkurrencer afholdes i København

Men nu skal det være slut. Venneparret vil bevise, at man ikke behøver at være bosat i Hovedstaden for at være en del af eliten. De har derfor tilmeldt sig TV 2-programmet 'Sukkertoppen', hvis cast ifølge Mette Skov Mikkelsen indtil nu har været fattigt på jyder.

- I første sæson var der én deltager med fra Jylland, og det skyldes jo nok, at konditorlandsholdet træner i København, og at stort set alle konkurrencer også bliver afholdt der, siger Mette Skov Mikkelsen.

Deltagerparret fortæller, at det ikke altid har været sådan, men at der nu snart ikke er flere konkurrencer tilbage i Jylland og på Fyn.

De håber, at de ved at krydse Storebælt for at deltage i programmet kan være med til at få arrangørerne bag konkurrencerne til at se mulighederne vest for Sjælland.

Dyster mod de dygtigste

I sæson 2 af TV 2-programmet ’Sukkertoppen’ dyster 12 konditorpar om at bevise, at de er overlegne i deres fag.

I fire indledende programmer bliver otte af parrene sorteret fra, og de resterende fire par skal i to semifinaler kæmpe om at nå finalen.

Mette Skov Mikkelsen og Christian Nordborg er med i program nummer fire og kæmper dermed om den sidste plads i semifinalerne. Går de videre, skal de dyste mod deltagerparret Jeanette Sørensen og Gabriel Ahlgreen, som også bor og driver forretning på den vestlige side af Storebæltsbroen.

Det er dommerne Nikolaos Strangas og Ronnie Holmen, der igen i år står klar til at bedømme, hvem der kan deres kram bedst, mens Mette Blomsterberg styrer slagets gang som værtinde.

I bunden af artiklen kan du klikke dig ind på billederne af alle deltagerparrene for at læse mere om, hvem Mette Skov Mikkelsen og Christian Nordborg er oppe imod.