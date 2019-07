'Årgang 0' starter forfra som 'Årgang 2020'

Gennem 18 år har danskerne fulgt med i livets gang hos 'Årgang 0'-familierne.

Nu sker det igen, men med nye børnefamilier. Det afslører TV 2-redaktør Mette Heiberg.

- Vi har besluttet at starte helt forfra med en ny 'Årgang 0', som denne gang hedder 'Årgang 2020'. Det har vi gjort, fordi 'Årgang 0' er blevet en kæmpestor historie for TV 2, siger hun.

Dokumentarseriens afsnit har i gennemsnit lokket knap en million danskere til tv-skærmen.

TV 2 og Warner Brothers, der producerer serien, er nu på udkig efter kommende forældre til en ny sæson.

Den aarhusianske 'Årgang 0'-deltager Christian Elhauge er netop blevet student. Foto: Privatfoto

Fem kommende børnefamilier

Ambitionen for 'Årgang 2020' er at følge fem forskellige familier med børn født i det nye år.

Det eneste kriterie er, at de kommende forældre har termin i løbet af de første tre måneder af 2020. Og så skal man være indstillet på at give et indblik i sit familieliv i en ikke-pyntet udgave, der rummer både de gode og de svære tider.

- Man skal have lysten og den generøsitet, at man inviterer os allesammen indenfor til det hele. 'Årgang 0' lever af, at man er ærlig og tør at åbne sit liv, uanset hvad det så end måtte byde på, siger redaktøren.

Det er desuden helt bevidst, at det er nye familier, som TV 2 er på udkig efter.

- Konceptet og aftalen med familierne har altid været, at vi slipper, når de er blevet voksne og skal ud i livet selv. Det har været en enormt god ramme for hele serien, at man også ved, at den slutter på et tidspunkt, siger Mette Heiberg.

'Årgang 0'-hovedpersonerne i 2019 - fra venstre: Stephanie Singuenza Van der Wat, aarhusianske Christian Elhauge og Rachel Ellebye. Foto: Camilla Hey / TV 2

Nyt mål er 2038

Warner Brothers står for produktionen af 'Årgang 0', og producent Jan Bacher Dirchsen leder meget bredt efter familier, der kan gøre os klogere på, hvem den nye generation af danskere bliver.

Det behøver ikke kun at være traditionelle familier med far og mor, der melder sig. Der findes hele 37 forskellige familieformer i dag, og programmet vil gerne være med til at afspejle, at der findes forskellige måder at være forælder på.

- I udgangspunktet udelukker vi ikke nogen som helst. Vi vil også gerne rystes lidt på en god måde i forhold til, at nu gør vi det igen, så vi inviterer alle typer af danskere til at melde sig, siger han.

Interesserede skal dog være bevidste om, hvad det er, de går ind til.

- Man skal være opmærksom på, at vi har en ambition, der hedder 18 år. Lige nu kigger vi på det slutårstal, der hedder 2038, og det er jo på en måde totalt science fiction. Så man skal have lyst til at være i det for the long run, siger Jan Bacher Dirchsen.

I udgangspunktet udelukker vi ikke nogen som helst. Jan Bacher Dirchsen, producent

En fælles tillid er et vigtigt element i samarbejdet, og både produktionsholdet og de medvirkende kommer tæt på hinanden under de mange år med optagelser.

Fredag kunne Jan Bacher Dirchsen derfor sætte et særligt kryds i kalenderen.

- Man bliver en slags 'professionelle venner'. Første gang, jeg filmede Stephanie, var hun lige startet i børnehaven, og fredag var jeg og lydmanden fra 'Årgang 0' inviteret med til hendes studenterfest. Så man får et særligt forhold til hinanden, siger han.

I linket her kan du søge om at være en af de nye familier i 'Årgang 2020'.

'Årgang 0'-producent Jan Bacher Dirchsen og Stephanie Singuenza Van der Watt.