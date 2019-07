'Årgang 0'-forældre: Sådan har det været at lægge vores liv frem på tv

TV 2 er på udkig efter nye familier til 'Årgang 2020' - en ny version af det populære 'Årgang 0'-program.

Men hvordan er det at blive fulgt at et kamerahold gennem knap to årtier? Det ved de medvirkende fra 'Årgang 0' allerbedst selv.

Herunder deler Mogens Elhauge fra Aarhus og Theresia Treschow-Kühl deres erfaringer fra et liv på tv-skærmen.

Christians far, Mogens Elhauge

Familien Elhauge fra Aarhus. Christian (i midten) var seks år, da familien blev en del af 'Årgang 0'. Fra venstre er: Broren Ludwig, moren Tina, Christian, faren Mogens og broren Oscar. Foto: Thomas Marott / TV 2

Hvorfor meldte I jer i sin tid til 'Årgang 0'?

- Det var ret tilfældigt. Jeg så en annonce, hvor de søgte medvirkende. Jeg havde et videoklip liggende med Christian på computeren, og det sendte jeg afsted uden at skrive noget. Så ringede casteren, og så fortsatte det derfra. Tina vidste ikke noget om det, men vi snakkede om det, da de gerne ville prøvefilme os. Men det var mere: "Nå ja, lad os se, hvad der sker".

Hvad har I fået ud af at være med?

- Det væsentligste er alle båndene og dvd'erne med en masse gode minder. Det har også været sjovt at spejle sig samfundsmæssigt i de andre familier og kunne sige: "Hold kæft, hvor er vi forskellige, men hvor er det også det samme, vi alle bokser med".

- Da jeg fik stress, og Tina var lidt nede, var det gavnligt at se os selv udefra. Så kan man sige: "Er det sådan, vi gider at leve vores liv?" "Nej, det er det ikke." "Så lad os gøre noget ved det." Hvis ikke vi havde set os udefra, havde vi måske ikke set det så tydeligt. Det ved jeg, at andre medvirkende også har sagt.

Hvad overraskede dig?

- Vi har ikke haft noget imod at vise det dårlige. Men det, der har været svært, har været at sørge for, at Christian blev ved med at syntes, at det var sjovt. Da han var 15 år, var der er en periode, hvor han ikke rigtig havde lyst til blive fulgt af nogle 'gamle' kamerafolk. Vi snakkede med producenten om at lave noget, der var lidt mere let i den periode, og det hjalp. Men det var Christians egen beslutning, om det skulle fortsætte.

Familien Elhauge fra Aarhus. Foto: Camilla Hey / TV 2

Hvad ville du ønske, du havde vidst?

- Pressen skriver, hvad de har lyst til, og hvad der fanger læserne. Det er sådan noget, der kan irritere én. Men hvis man bliver påvirket af det, så skal man lade være med at snakke med dem. Sådan har vi valgt at gøre en gang imellem.

Hvilke råd vil du give videre til kommende deltagere?

- Man skal søge, hvis man vil have nogle gode minder, men ikke fordi man gerne vil være kendt. Hvis konceptet er at beskrive fem menneskers almindelige liv, må de værne om at blive ved med at være almindelige mennesker og ikke tv-kendisfamilier. I dag er det meget mere almindeligt at være blogger og youtuber, men det er synd, hvis det bliver til en omgang 'Paradise Hotel'.

Rachels mor, Theresia Treschow-Kühl

Rachel Ellebye med sin mor Theresia, faren Lars og broren David. Billedet er fra anden sæson af 'Årgang 0'. Foto: Per Arnesen / TV 2

Hvorfor meldte I jer i sin tid til 'Årgang 0'?

- Det var for at fortælle et stykke af Danmarkshistorien. Vi var opdraget til, at tv-optræden var gratis til almenvellets glæde.

Hvad har I fået ud af at være med?

- Det har været fantastisk at være med til at fortælle et stykke historie i de små hverdagsting. Da vi eksempelvis startede i 'Årgang 0' i 1999, havde vi ikke internet, og Rachel og David købte helt benovet en iPad for deres konfirmationspenge. Danmarkshistorien afsløres i tøjet, i håret og i maden. Det er dokumentarfilmens 'Matador' for begyndelsen af det 21. århundrede.

- Der, hvor det gik op for mig, at det her er lidt større end som så, var, da Lars og jeg tog i Kvickly i Horsens omkring 2003, og nogen spurgte, om vi ikke ville hilse på en kvinde, der sad i en kørestol, og som var vild med 'Årgang 0'. Som præst på Lolland var jeg vant til, at mange vidste, hvem jeg var, men pludselig var vi også berømte i Jylland.

- Det var en lettelse at være med råt for usødet. Jeg er så lykkelig for, at vi var med i 'Årgang 0' før Instagram. Jeg har aldrig haft behov for at suge kinderne ind eller få store læber, siger Theresia Treschow-Kühl. Foto: Camilla Hey / TV 2

Hvad ville du ønske, du havde vidst?

- At folk på forhånd har en mening om én, når man træder ind i et rum. Det er noget, man er nødt til at snakke rigtig meget om som familie. Man skal have en robusthed og en råstyrke. Men hvis det var hårdt at være med i 'Årgang 0', havde vi ikke gjort det gratis i 20 år.

Hvilke råd vil du give videre til kommende deltagere?

- Hvis man tror, at man skal være kendt med de kendte, så tror jeg, at man bliver meget skuffet. Vi kender de andre fra 'Årgang 0', men ellers kender vi ingen kendte. Jeg har ikke fået noget gratis ved at være med. Hvis man tror, at man nu skal udgive eksempelvis en serie bageprodukter, så bliver man morderligt skuffet.

