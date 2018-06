'Årgang 0'-Christian fylder 18 år, men bliver hjemme

Hans fulde navn er Christian Bjørn Dahl Elhauge.

Mellemnavnet Bjørn fik han, ifølge faderen Mogens, fordi han allerede kort efter fødslen var en tæt og stærk krabat, der kravlede rundt, da han blev lagt op på vægten. Han kunne derfor ikke hedde Felix, som det ellers var planlagt, mente forældrene.

Når jeg er færdig med gymnasiet, drømmer jeg om at komme ud at rejse. Hvad jeg skal derefter, ved jeg ikke endnu. Christian Elhauge, Aarhus

Danskerne kender ham kort og godt som ’Årgang 0’-Christian. For selv om han var fyldt seks år, da han første gang optrådte på tv-skærmen i 2008, er han mindst lige så integreret en del af seriens univers som sine to meddeltagere, Rachel Ellebye og Stephanie van der Watt, der er født ind i serien.

I dag, tirsdag den 26. juni, fylder den 1.89 meter høje, eksotisk mørke gavtyv af en aarhusianer med kælenavnet 'Chriller' 18 år.

Læs også Faldende ansøgertal til SOSU-uddannelser: - Udviklingen er bekymrende

Han er dermed den sidste af de unge fra 'Årgang 0', som nu for alvor træder ind i voksenlivet. Både Rachel, Stephanie og Emma Josefsen, som forlod serien i 2016, har fejret deres 18-årsfødselsdage i årets første måneder.

Stor fest for vennerne

Når det gælder fest og farver, er Christian Elhauge altid hurtig på aftrækkeren.

Læs også Million-besparelser i Norddjurs: Borgere frygter for unge og ældre

Den store 18-årsfejring for vennerne blev derfor allerede afholdt fredag i familiens karakteristiske, sydlandsk inspirerede villa i Aarhus-bydelen Højbjerg.

- Jeg holdt bare en fest herhjemme hos mig og havde inviteret 50 mennesker til at komme og spise, og så havde jeg bestilt noget mad, som en kok kom med. Så festede vi bare her – og ude i haven også, lyder det på den sædvanlige underdrevne facon fra ’Årgang 0’-Christian.

Christian Elhauge ses her i haven ved familiens villa i den sydlige Aarhus-bydel Højbjerg. Han er iført hvidt tøj - ligesom til sin 18-årsfødselsdagsfest. Arkivfoto. Foto: CamillaheY.dk

Den partyglade aarhusianer havde selvfølgelig også planlagt et særligt tema for festen.

- Det var jo et ”white party”, hvor folk skulle komme i hvidt tøj, og hvor alt pynt var hvidt. Og da alle var kommet, og vi stod og drak champagne og snakkede, syntes jeg, det var megahyggeligt – og flot, siger han.

Kameraholdet fra ’Årgang 0’ var også inviteret med, og seerne kan derfor opleve festen på tæt hold, når dokumentarseriens 19. og afsluttende sæson går på skærmen til januar.

Venter med at flytte hjemmefra

Christian Elhauge har netop afsluttet 2.g. på Marselisborg Gymnasium og nyder nu at holde sommerferie derhjemme med afslapning og VM-fodbold.

Senere på sommeren skal han en tur til Mallorca med gruppen af drengevenner fra gymnasiet. Nu, hvor de er blevet voksne, har de fået lov til at låne Elhauge-familiens sommerhus på den spanske ferieø.

Læs også Private vil betale for bro over Kattegat

Men selv om Christian gerne vil stå på egne ben så meget som muligt, har han ingen planer om at forlade barndomshjemmet foreløbig. I første omgang glæder han sig til at blive student til næste år, og derfra vil han se tiden an.

- Når jeg er færdig med gymnasiet, drømmer jeg om at komme ud at rejse. Hvad jeg skal derefter, ved jeg ikke endnu. Så der går lige noget tid, inden jeg flytter hjemmefra, konstaterer han.

Lejligheden på Aarhus havn, som Christians forældre har investeret i som et "forældrekøb" til ham, forventes at være færdigbygget i januar 2019. Ifølge Christian skal den formentlig udlejes, indtil han selv tager den i brug.

Vil gerne overraskes

Mens den store fødselsdagsfest i fredags var reserveret til vennerne, får far, mor, storebror Oscar og lillebror Ludwig til gengæld lov til at fejre Christian på hans rigtige fødselsdag i dag.

Det kommer til at foregå stille og roligt på en restaurant et sted i Aarhus.

- Vi skal bare ud og spise sammen. Det plejer vi altid at gøre, når det sådan er rigtig fødselsdag, fortæller Christian Elhauge.

Læs også Politikere på roadtrip: Det slår næsten en tur med fruen

Hvilke gaver, der kommer til at ligge på bordet, kan han dog ikke forudsige.

- Jeg har ikke rigtig nogen ønsker i år, så jeg har bare sagt til dem, at de skal overraske mig, lyder det fra fødselaren.

Den nu myndige 'Årgang 0'-stjerne lægger ikke skjul på, at noget af det, han sætter mest pris på ved at være fyldt 18 år, er, at han nu ikke længere behøver at have mor eller far med som opsynsmand på passagersædet, når han kører bil.

- Man kan ikke rigtig bruge det til så meget, når man skal have en forælder med, som han siger.