Åbent hus: Direktørvilla til salg for under en million

For bare 999.000 kroner kan du blive ejer af en ikonisk, arkitekttegnet og bevaringsværdig direktørvilla beliggende på en bakkeskråning med udsigt til vandet.

Læs også Tag er faldet ned: Gade spærret af i Aarhus

Men inden, du slår til, skal du dog være opmærksom på, at selv samme bolig i salgsannoncen er beskrevet som ”faldefærdig” og ”nedslidt”.

Det drejer sig om huset, som i 1956 blev opført i Aarhus-bydelen Brabrand af daværende Jaka-direktør Carl Holst og nu er til salg hos Danbolig i Åbyhøj.

På en skråning i Brabrand står resterne af det, der engang blev beskrevet som en "fashionabel" direktør-villa. Foto: Danbolig

Huset måler 225 kvadratmeter og har en tilhørende grund på 1468 kvadratmeter. Salget er en del af et større boligprojekt i Brabrand, hvor der skal bygges boliger på et gammelt fabriksområde, der lokalt er kendt som 'Tulipgrunden'.

Læs også 300 nye boliger på Tulip-grunden i Brabrand er på vej

På grunden blev i 50'erne opført en konservesfabrik - Jydske Andelslagteriers Konservesfabrik Amba - der især kendt for sin Jaka Bov på dåse. Fabrikken blev siden en del af Tulip Food Company.

Uanset hvad, er der jo mange ting, man skal sætte sig ind i, hvis man skal købe sådan en bolig, men hvis man interesserer sig for historien og arkitekturen, er den jo helt unik. Bjarke Ankjær, indehaver, Danbolig Åbyhøj.

Villaen blev i sin tid designet af de to danske arkitekter Knud Blach Petersen og Herbert Jensen, mens billedkunstneren Allan Schmidt stod for udsmykninger på huset.

Læs også Nyrenoveret for 162 millioner: Nye altaner i fare for nedstyrtning

Og det er netop villaens historie, der gør den til noget særligt, fortæller ejendomsmægler og indehaver af Danbolig i Åbyhøj Bjarke Ankjær.

- For nogle købere er det historien, der vil trække, og for andre er det beliggenheden. Uanset hvad, er der jo mange ting, man skal sætte sig ind i, hvis man skal købe sådan en bolig, men hvis man interesserer sig for historien og arkitekturen, er den jo helt unik.

Husets hovedindgang lå under den søjlebårne del, der samtidig dannede en overdækket parkeringsplads. Foto: Thomas Pedersen og Poul Pedersen

Meget skal laves

Boligen er lidt af et håndværkertilbud, for køber skal lægge både kræfter og penge i at gøre den beboelig, erkender ejendomsmægleren.

Hvor mange penge renovationen kommer til at koste, er dog svært at give et konkret bud på.

Overalt i den gamle villa har grafittimalere sat deres aftryk. Foto: Danbolig

- Det afhænger af, om køber vil have en beskeden løsning, eller om pågældende vil gøre meget ud af at ære boligens historie og indrette derefter. Men man kommer nok hurtigt op og bruge tre til fire millioner udover købsprisen, siger Bjarke Ankjær.

Læs også Skat tyvstarter: Nu kan du se, om du skal have penge tilbage

Ifølge den nuværende lokalplan er bygningen bevaringsværdig og skal derfor genoprettes.

Der er dog givet tilladelse til, at den kommende ejer selv kan opføre en 50 kvadratmeter stor tilbygning bag huset - såfremt materialer og farver altså passer til den oprindelige arkitektur.

I baggrunden kan man skimte Brabrand Sø. I forgrunden er synet knap så idyllisk. Foto: Danbolig

En katastrofe

Det glæder lokalhistorikeren Lars Nikolajsen, at bygningens kommende ejer er forpligtet til at bevare den. Ifølge ham ville alt andet være en katastrofe, da der er tale om en helt særlig ejendom.

- Carls Holst havde givet arkitekterne den opgave, at de skulle bygge et hus udover det sædvanlige. Det blev elegant og forfinet med luksusmaterialer som marmor - det så man ikke så meget. Derfor vakte det også opsigt, da det blev opført, siger han.

Den 60 år gamle villa har stået tom de seneste mange år, og det har vandaler udnyttet til at udfolde sig med spraymaling. Foto: Danbolig

Set med lokalhistorikerens øjne er huset det mest attraktive i Aarhus-bydelen, fordi der ikke er sparet på noget og samtidig ikke er lavet for at prale, men leve godt i, fortæller han.

Som arkitektur er det helt specielt, så vil man gøre noget ved det, kan man få et fantastisk hus. Lars Nielsen, lokalhistoriker.

Og derfor ærgrer det Lars Nikolajsen at se, at huset har fået lov til at stå tomt og forfalde. Men han håber, at nogle nye ejeren kan bringe den gamle Jaka-ejendom tilbage.

- Som arkitektur er det helt specielt, så vil man gøre noget ved det, kan man få et fantastisk hus. Det er jeg ikke i tvivl om, siger han.

Læs også Kåret til bedste badehotel: Lokal opbakning betyder alt

Konservesimperiets storhedstid

I dag har vandaler dog sørget for, at man skal bruge sin fantasi for at forestille sig boligen som en arkitektonisk perle. Men i Jakas storhedstid fungerede den ifølge AarhusWiki, der er Aarhus Stadsarkivs digitale opslagsværk, som kransekagefigur i området.

Fra sin bolig på skråningen kunne direktør Carl Holst skue ud over sit konservesimperium. Da Jaka-fabrikken var på sit højeste, brødfødte den 550 ansatte, og mange af disse flyttede til området.

Fra hovedindgangen skulle man op af en hængende trappe, for at komme til husets centrale hall. Foto: Thomas Pedersen og Poul Pedersen

For de, der boede i Aarhus, blev der ifølge AarhusWiki oprettet en direkte buslinje til fabrikken, der allerede i 1950’erne eksporterede Jaka Bov og andre svineprodukter på dåse til omkring 100 lande.

Konserveseventyret i Brabrand fik dog en ende.

I 1990 blev Jaka opkøbt af Tulip, og i marts 2008 forlod den sidste dåse Jaka Bov fabrikken i Brabrand, og i årene derefter forfaldt både de mange fabriksanlæg og ikke mindst direktørvillaen.

Hallen i stueplan var udstyret med både pejs og gulv af marmor. I resten af huset var gulvene af teak - og det samme var dørene. Foto: Thomas Pedersen og Poul Pedersen

Ingen bud endnu

Siden er grunden blevet opkøbt af entreprenørvirksomheden A. Enggard A/S, og det er også virksomheden, der har udbudt den gamle direktørbolig til salg.

Sælger håber ifølge Bjarke Ankjær at få solgt til mere end den udbudte pris.

Læs også Kæmpetartelet på 700 gram: - Så behøver man kun én

Indtil videre har villaen været til salg i syv dage, og der er endnu ingen, der har budt. Men det er Bjarke Ankjær nu ikke urolig over. Budrunden slutter nemlig først 29. april.

- Aktiviteten omkring boligen har været god fra starten. Vi får nok mange bud i både den ene og den anden ende, men vi forventer ikke, at de kommer lige foreløbig. Folk skal have lov til at tænke sig om, for der følger jo en del arbejde med købet.