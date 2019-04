90'er-fænomen tilbage på scenen - husker du disse barnestjerner?

2019 blev året, hvor Danny Kool fra Aarhus vendte tilbage til scenen.

Armeret til tænderne med megahits som 'Senorita' og 'Danny Kool' tager barnestjernen med det borgerlige navn Daniel Sørensen sine fans tilbage til ungdommen på sin aktuelle turne, der markerer 20-året for hans debutplade ’Danny’.

Han har indtil videre spillet tre koncerter og mangler en enkelt i Aarhus 18. april.

TV 2 Echo har været med Danny Kool bag tæppet. Se videoen øverst i artiklen.

Der er stadig fulde huse, når Danny Kool går på scenen til comeback-koncerterne.

'Danny' blev en succes, da den kom ud i 1999. I det hele taget var 90'erne og 00'erne kronede dage for børn på musikscenen.

I USA havde de Aaron Carter og brødrene Hanson. Men i Danmark havde vi Creamy og Razz!

Kom med på en tur ned ad memory lane.

1. Creamy

Rebekka Mathew tv. og Rannva Joensen fra børneduoen Creamy. Foto: Nf - Scanpix Danmark

I 1999 fik de danske børnesange en dance-revival, da teenageduoen Creamy lagde hitlisterne ned med hits som 'Æblemand' og 'Krabbesangen'.

Med debutalbummet 'Creamy', der solgte 190.000 eksemplarer, stod de to nordjyske veninder Rebekka Mathew og Rannva Joensen bag årets bedst sælgende pladeudgivelse.

Efter et par år på toppen forsvandt Creamy ud af spotlyset. De to piger, der havde mødt hinanden til kirkekor i Pinsebevægelsen, som de var en del af, gik hver til sit. Rebekka Mathew vendte tilbage til musikken og er i dag sanger i det kristne salmeband Aera.

Rannva Joensen stiftede kort efter Creamy-succesen familie. I 2007 kunne Nordjyske fortælle, at Rannva Joensen var blevet mor til to.

2. Razz

Den dengang 13-årige sanger og hiphopper, Razz, alias Rasmus Ott. Foto: Thomas Nielsen - Scanpix Danmark

I 2002 sang og breakdancede Rasmus Ott aka Razz sig til sejren i De Unges Melodi Grand Prix med sangen 'Kickflipper'. Og som om det ikke var nok, vandt han senere samme år den nordiske udgave, MGP Nordic.

Musikken fadede derefter ud i baggrunden, da barnestjernen fik en rolle i julekalenderen 'Jesus og Josefine' i 2003.

Senere blev Rasmus Ott vært på Ramasjang, hvor han var i et par år, indtil han flyttede til Kolding og fik et job som kulturformidler. Han har dog ikke lagt sine moves på hylden. Han er nemlig i dag en ihærdig udøver af nichesportsgrenen tricking, som er en blanding af gymnastik og kampsport.

3. Jimi og René

Jimi og René fotograferet i 2002. Foto: Claus Bech Andersen - Scanpix Nordfoto

Det er en stående joke, at man skal passe på med at give sit barn et trommesæt i julegave, hvis man har sin hørelse kær. Men drengeduoen Jimi og René er det levende bevis på, at det kan gå godt.

Efter at have fået et trommesæt i gave begyndte Grindsted-brødrene at spille musik. I 1986, da de var otte og seks år, brød de gennem lydmuren, og to år senere hittede de med sangen 'Stegt flæsk med persillesovs'. Jimi og René blev de yngste til at sælge platin i Danmark, og de udgav en række plader op gennem 1990'erne.

Brødrene spillede videre til fester og halballer i deres voksenliv, og i dag ernærer den ene af brødrene, Jimi Vinding, sig ved at sælge udstyr til frisører.

4. Sisse Marie Søby

Sisse Marie Holzmann Søby vandt MGP i 2001. Foto: Ernst Van Norde - Scanpix Nordfoto

Da Sisse Marie Søby i 2001 vandt MGP med sangen 'Du har brug for mig', blev det starten på et liv i underholdningsbranchen. Først fik hun en Danish Music Award for albummet, der kom i kølvandet på MGP-sejren. Senere begav hun sig ud i modellivet og har poseret for kameraer i hele verden.

Hun holdt ved musikken og har de seneste år udgivet sange med blandt andre dj'en Morten Breum.

I dag bor hun i USA, hvor hun har forsøgt sig som skuespiller. Det er blandt andet blevet til en lille rolle i filmen 'The Dunning Man' fra 2017.

5. Sebastian Aagaard-Williams

Sebastian Aagaard-Williams (midten) med de to andre medlemmer i trioen B-Boys. Foto: Uffe Weng - Scanpix Danmark

Det er ikke kun Razz og Sisse Marie Søby, vi husker fra MGP i startnullerne. Der var nemlig en anden barnestjerne, der gjorde sig særligt bemærket. Sebastian Aagaard-Williams var en del af trioen B-Boys, der i 2003 fik pigehjerterne til at slå et ekstra slag med hittet ’Vi gi’r den op’.

Samme år tonede knægten med de mørke krøller også frem på tv-skærmen som Jesus i TV 2-julekalenderen 'Jesus og Josefine'.

Han uddannede sig til skuespiller og blev ansat på Aalborg Teater, hvor han har spillet med i 'Romeo og Julie' og ’Rockulven’.