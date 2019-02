74-årig er på 'hemmelig' seniorordning og bestemmer selv, hvornår han vil arbejde

Nogle gange arbejder Bjarne Sørensen ni timer om dagen. Andre dage arbejder han slet ikke. Det bestemmer han stort set selv.

Han er 74 år, og det er efterhånden en del år siden, han kunne være gået på pension. Men Bjarne Sørensen er smed og på en seniorordning hos sin arbejdsgiver Wila i Silkeborg.

Der er forholdsvis få af hans slags, selvom mange danskere gerne vil bruge de sidste år i jobbet ligesom ham. I en Megafonmåling svarer knap syv ud af ti danskere, at de gerne vil trappe ud af arbejdsmarkedet, når de skal pensioneres. Men forskningen siger også, at mange medarbejdere ikke ved, at ordningen er en mulighed, og at arbejdsgiverne er dårlige til at tilbyde den gradvise nedtrapning.

Bjarne Sørensen har været 19 år i Wila, hvor han stadig knokler ude i den larmende fabrik. Men han kan lide det.

- Jeg vil hellere arbejde og holdes i gang. Jeg kan godt holde til det, siger han.

En blanding af nyt og gammelt

Halvdelen af de danske virksomheder har en seniorordning.

For Wilas direktør, Lars Lauridsen, er det vigtigt, at der er ”en blanding af nyt og gammelt” blandt hans ansatte. Når en medarbejder kommer op i årene, tager han en samtale med ham for at få ham til at blive.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke vil have fat i dem, vi kalder det grå guld. Jeg elsker den ressource, fordi de er pligtopfyldende, engagerede og fremfor alt er de meget trofaste, siger Lars Lauridsen.

- De udgør en værdi for arbejdspladsen.

Ville gå i stå derhjemme

Bjarne Sørensen bor alene. Og en eller anden ældreklub gider han ikke hænge ud i. Han vil hellere tage på arbejde, komme lidt ud og snakke med mennesker.

- Hvis jeg ikke havde det, ville jeg gå i stå. Jeg kunne godt gå derhjemme, men det gider jeg ikke, siger han.

Det er blandt andet fleksibiliteten, der gør, at Bjarne Nielsen stadig er på arbejdsmarkedet. Det er også det, Lars Lauridsen har at tilbyde, når han inviterer sine ældre ansatte til en samtale for at holde på dem.

- Det betyder noget for mig, at det er fleksibelt. At jeg bare kan tage få timer om dagen. Når vi ikke har så meget at lave, har vi den ordning, at så bliver jeg bare derhjemme. Kommer der noget, ringer de til mig, siger Bjarne Sørensen.

- Jeg kan jo ikke blive ved, til jeg er 100 år. Det stopper på et tidspunkt. Men jeg bliver ved, så længe jeg kan.