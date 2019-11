4,4 millioner danskere får i dag ny app

Fra onsdag bliver en ny version af appen e-boks tilgængelig til alle typer mobile enheder.

Og med den nye version får 4,4 millioner brugere af appen helt nye funktioner.

Herunder mulighed for at holde styr på kvitteringer, koder og vaccinationer.

- Vi har haft et ønske om at give vores app en større brugerværdi. Den enkelte bruger skal mærke, at de får mere ud af den, og så har brugerfladen samtidig fået en større opdatering, siger kommunikationsdirektør i e-boks, Susanne Søndahl Wolff, til TV 2.

Ifølge Susanne Søndahl Wolff er det meningen, at den nye app skal gøre ”hverdagen lettere”, da appen fremover skal ses som en samling af mindre services, der kan tages i brug efter behov.

Det vil fortsat være muligt at modtage dokumenter fra offentlige og private.

Tabte udbud

Opdateringen kommer kort efter, at det blev kendt, at e-boks havde tabt et offentligt udbud om at levere den løsning, hvori danskerne modtager post fra det offentlige.

Det ansvar hviler i stedet på den private virksomhed Netcompany, der i 2021 skal have en løsning klar til danskerne.

Dermed risikerer danskerne at skulle have én løsning til offentlige beskeder. Og én til beskeder fra private aktører.

For e-boks har en aftale med flere private virksomheder, som Netcompany ikke har for nuværende. Og e-boks har endnu ikke besluttet, om de vil tilbyde begge løsninger i 2021.

Men Susanne Søndahl Wolff afviser, at den nye app er en charmeoffensiv frem mod 2021:

- Det er slet ikke tanken. Vi startede allerede med at teste appen i 2018. Og det er et tankesæt, som vi gjorde for flere år tilbage. Så er det rigtigt, at vi ikke er blevet valgt som leverandør, men det er en tilfældighed, siger Susanne Søndahl Wolff.

E-boks oplyser, at de er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen og klienter som eksempelvis kommuner og regioner om muligheden for at vise offentlige dokumenter i deres løsninger efter 2021.

Tidligere på året bad finansminister Nicolai Wammen (S) Kammeradvokaten om at undersøge, om udbuddet kunne laves om, så det blev et krav, at post fra det offentlige og det private landede i samme digitale postkasse. Kammeradvokaten afgjorde, at udbuddet ikke kunne genåbnes.

Glem fjernvarmemåleren i bryggerset! I den nye app fra e-boks kan man blandt andet følge med i sit eget energiforbrug. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Her er de nye funktioner

I den nye app fra e-boks har syv forskellige ekstra services fundet plads.

Storebox – løsning til kvitteringer.

Livsguiden – løsning til dokumenter om dig selv.

Kodehusker – løsning til at huske koder.

Vaccinationer – overblik over dine vaccinationer.

Energiforbrug – følg med i dit eget forbrug.

e-Donation – løsning til at støtte flere organisationer.

Fremtidsfuldmagt – løsning til at give en fuldmagt, hvis uheldet er ude.

E-boks oplyser, at de har valgt dem på baggrund af, hvem der kan hjælpe i borgernes dagligdag.

Alle nye funktioner og brugen af appen vil blive testet og evalueret løbende. Cirka 100.000 har allerede testet den af i løbet af det seneste år, oplyser selskabet.

E-boks er delvist ejet af den danske stat, da Postnord og Nets ejer selskabet.