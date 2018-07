27-årig Malene har alle sine ejendele i en rygsæk

- Jeg har givet slip på alle de ting, jeg ikke har brug for, så jeg kan leve mere frit.

27-årige Malene Gammelby fra Aarhus har hele sit liv i en rygsæk.

En computer. Lidt tøj. Toiletsager. En kuglepen og et par sikkerhedsnåle. Og et reparationskit til sin cykel, som trods alt ikke kan være i tasken.

- I lang tid har jeg også kun haft ét par sko. Men nu har jeg fået et par gummistøvler, fordi det er rart at kunne have dem på, når det regner, siger hun og griner.

På Godsbanen i Aarhus er hun ved at bygge en skurvogn, som hun skal bo i.

Forældre synes, idéen er skør

For et par år siden blev Malene Gammelby ramt af en svær depression, som efterfølgende fik hende til at luge gevaldigt ud i sine ting. Hun solgte alle sine møbler - inklusiv sin seng - og skar endda også ned på antallet af venner.

- Jeg tror, det at have mange ting blev en barriere for mig. En barriere for frihed. Folk har ret blandede idéer om, hvad jeg laver. Mine forældre synes i hvert fald, at det er ret skørt.

Malene Gammelby er dog langt fra den eneste, som lever på den måde.

Tendensen kaldes for 'downsizing' og er især udbredt i USA. Her findes der flere bevægelser, som praktiserer den minimalistiske livsførelse. Det gælder blandt andre Tiny House, som bygger huse så små, at de kan stå på en trailer. Tiny House-bevægelsen er også så småt ved at indtage Danmark.

"Ting" gør unge handlingslammede

Spørger man Eva Steensig, sociolog i Lighthouse CPH, skyldes fænomenets udbredelse, at især mange unge føler så stort et pres over at skulle føre en ekstrem "forbrugerisk" livsstil, at de vælger at gå i den helt modsatte retning.

'Downsizing' er at leve ud fra overbevisningen om, at alt det, jeg ejer, ejer mig. Det giver stress, at man konstant skal forholde sig til for mange ting. Eva Steensig, sociolog

- Mange unge bruger meget energi på hele tiden at tænke på, hvilken kjole de skal have på, eller hvilken sofa de skal købe lige om lidt. Det kan gøre dem helt handlingslammede, for ”tingene” kommer til at fylde for meget, siger hun og uddyber:

- 'Downsizing' er at leve ud fra overbevisningen om, at alt det, jeg ejer, ejer mig. Det giver stress, at man konstant skal forholde sig til for mange ting, og derfor vælger nogle – som Malene – i stedet at bo i en rygsæk, så de ikke er afhængige af noget.

Ikke en holdbar livsførelse

Eva Steensig peger dog på, at det i længden ikke er en særlig holdbar livsførelse:

- Det er lidt en måde at krølle dig sammen i fosterstilling på, så du ikke forholder dig til alt det, der er omkring dig. Så det er ikke nogen løsning, men en symptombehandling.

Det er Malene Gammelby delvist enig i:

- Jeg tror ikke, det er for evigt, at jeg skal leve i min taske. Men det er et eksperiment med livet, siger hun.