2019 bliver et voldsomt myggeår

2019 tegner til at blive et rigtigt myggeår.

Det kræver to ingredienser at få myg til at formere sig, og begge er til stede i rigelige mængder netop nu.

Myg kræver vand, og formeringshastigheden afhænger af temperaturen. Jo højere temperaturen er, desto hårdere trykker myggene på speederen.

Regn og varme er godt for myggen

- Lige nu har vi optimale betingelser for myg. Der er vand, der er varme, og det går knaldstærkt med at formere sig. Bliver det ved, får vi svært ved at drikke rødvinen ude på terrassen, siger Jes Aagaard, Naturvejleder ved Naturpark Amager.

De drilske insekter er netop nu ved at udvikle sig til larver, der udvikler sig til flyvende, stikkende myg. Processen styres af temperaturen og tager færre dage, jo varmere det er.

Der er næppe nogen, der kommer helt gennem sommeren uden at lægge blod til et myggemåltid, men Jes Aagaard har nogle råd, som kan mindske antallet af stik. Et af dem er at sætte mejsekasser op.

- Et musvit- eller blåmejsepar spiser 40.000 insekter og altså dermed også myg i løbet af en ynglesæson. Det er det bedste biologiske værn mod myg, du kan få i din have, siger han.

Pas på stillestående vand

Derudover opfordrer Jes Aagaard til at kigge efter stillestående vand. Det er med at få tømt vandkanden, krukkerne og trillebøren for vand, og så kan man tage langærmede trøjer på, hvis ikke det er nok til at fortrænge myggene fra haven.

Til gengæld afviser han det gamle husråd om at lade myggen blive siddende, fordi den ifølge rådet skulle trække giften ud igen.

Myg går efter bestemte dufte. Foto: HO - Ritzau/Scanpiz

- Det er en myte, at det klør mindre, hvis man lader myggen suge færdig, men selv hvis det skulle være rigtigt, så skal jeg have hævn, så de får et klask, siger Jes Aagaard.

Og vejrudsigten peger fortsat på myggevejr.

Ifølge TV 2 Vejret er der mellem 16 og 24 grader samt masser af regn de kommende 14 dage. Lige den slags vejr som myggene elsker.

