20 grader lige syd for Danmark, og varmen er på vej mod os

Stabilt, solrigt og lunt påskevejr har bidt sig fast i store dele af det nordlige Europa.

Lige syd for den danske grænse har man udsigt til mellem 18 og 20 grader torsdag. Er man således taget på påskeferie i Berlin eller Hamborg eller i det nordlige Polen, kan man nyde forsommerligt lunt og solrigt vejr.

Holder man påskeferie herhjemme, ser det dog også ganske udmærket ud. Her er vejret også solrigt og lunt med op til 17 grader i dag, og kan man lige vente lidt, har vi også udsigt til 20 grader herhjemme.

Allerede hen over de næste dage stiger temperaturen, og 2. påskedag, på mandag, kan de officielle termometre runde 20 grader de varmeste steder.

Prognoserne viser endda, at det lune vejr kan fortsætte langt ind i næste uge.

2. påskedag kan vi nå 20 grader på de varmeste steder, som sandsynligvis bliver i Midt- og Vestjylland. Alle får dog en pæn påske med ganske hæderlige temperaturer for årstiden. Foto: TV 2 Vejret

Højtryk rykker tættere på Danmark

I øjeblikket ligger et højtryk nord for Danmark, og det lader en tør og solrig østenvind blæse ind over landet.

Vores kolde hav gør imidlertid, at temperaturen hos os er lavere end i Tyskland og Polen, selvom luften er nøjagtig den samme.

Med et højtryk nord for Danmark strømmer luften hen over den kolde Østersø og det kolde Kattegat, før den kommer ind over land i Danmark. Det gør, at vi har det lidt køligere end i det nordlige Tyskland. Foto: TV 2 Vejret

Dernede nyder man godt af, at vinden blæser fra varme landmasser mod øst, mens Østersøen og Kattegat i stedet køler den luft af, som blæser ind over os.

Hen over weekenden rykker højtrykket imidlertid ned over Danmark og siden til et sted øst for os, og dermed aftager den noget kølige østenvind.

Om nogle dage har højtrykket flyttet sig til en position øst for Danmark, og så blæser lunere vinde op over os. Foto: TV 2 Vejret

To ting gør det varmere herhjemme de kommende dage. Solen får først og fremmest mere magt inde over land, når den kolde østenvind aftager, og så får vi i højere grad også den i forvejen lunere luft over Polen og Tyskland til at sive op over os.

Kigger vi længere ind i næste uge, lader nogle prognoser det endda blive endnu varmere end 20 grader, men det er endnu ret usikkert. Til gengæld er det sikkert, at påsken herhjemme bliver flot og lun.