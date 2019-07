1900 frivillige aarhusianere tager imod turister fra hele verden

Når op mod 70.000 gæster fra hele verden i år træder ud af et krydstogtskib og ned på kajen i Aarhus, vil der ofte stå en gruppe frivillige aarhusianere og tage imod dem.

De frivillige er en del af gruppen ’Rethinkers’, der for tredje år i træk stiller sig til rådighed som lokale værter for turister, der vil vide mere om byen og dansk kultur, fortæller direktør i VisitAarhus Pia Lange Christensen.

- Vi ved, det er noget, turisterne tager rigtig godt imod. Mange hæfter sig ved den lokale imødekommenhed og stolthed, som de frivillige repræsenterer. Så vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger på det, siger hun.

I en undersøgelse fra VisitDenmark angiver 69 procent af de udenlandske turister den venlige befolkning som en grund til at besøge Aarhus.

- Dejligt at kunne hjælpe passagererne

Initiativet, der støttes økonomisk af Salling Fondene, begyndte i forbindelse med Kulturhovedstad Aarhus i 2017, hvor 1300 meldte sig til at gøre en ekstra indsats for de mange besøgende.

Siden er tilstrømningen af frivillige fortsat. I dag er der omkring 1.900 i gruppen, der udover at tage imod krydstogtgæster også står klar ved kulturelle arrangementer som sportsbegivenheder og festivaler.

Bet Stenild er en af de frivillige, der nyder at tage mod turisterne i Aarhus. Foto: TV 2

- Der er rigtig mange, der spørger, om de kan blive en del af det her. Det er jo, fordi man ønsker oplevelsen og godt kan se, at man kan give noget tilbage til sin by. Den der stolthed, man har over Aarhus-området, kan man give videre til de gæster, der kommer til byen, siger Pia Lange Christensen.

En af de frivillige er Bet Stenild, der oplever at få meget ud af mødet med de udenlandske gæster.

- Jeg synes jo, det er dejligt at kunne hjælpe passagererne, der kommer fra skibet, ud i byen og samtidig også få en sludder med dem. Det er sjovt, siger hun.

Hendes medfrivillige Alan Beattie er enig:

- Det er en fornøjelse. Det er så sjovt at møde så mange forskellige mennesker, der kommer til byen.

Tendensen er lokal autenticitet

Jane Widtfeldt Meged, lektor ved Center for Oplevelses- og Turismeforskning, mener, at initiativet i Aarhus passer godt ind i turismetendensen i disse år.

Flere og flere turister søger nemlig den mere autentiske oplevelse, hvilket mødet med de frivillige aarhusianere bidrager til, forklarer hun.

- I gamle dage handlede det mere om de store hovedattraktioner, men i dag vil mange turister gerne mødes i øjenhøjde af lokale. De vil gerne ud af de store turistmasser for i stedet at føle sig som et individ, siger hun.

Mange hæfter sig ved den lokale imødekommenhed og stolthed, som de frivillige repræsenterer. Pia Lange Christensen, direktør, VisitAarhus

I et globalt konkurrenceperspektiv giver det også god mening for Aarhus Kommune, der blandt andre finansierer VisitAarhus, at tilbyde turister mødet med gratis værter, fordi det vil være med til at øge byens popularitet som turistdestination, mener Jane Widtfeldt Meged.

- Hvorfor skal sådan en service ikke koste noget?

Alligevel er hun generelt skeptisk, når det kommer til brug af frivillig arbejdskraft i turistindustrien.

- Det kan være farligt at pakke det hele ind i, hvor hyggeligt og sjovt det er at være frivillig. For når det bliver kørt op i stor skala, bliver den enkelte frivillige en del af en stor industri, der tjener rigtig mange penge. Det er jo smart for de store aktører i industrien, men hvorfor er det egentlig, at de her mennesker ikke skal betales for det arbejde, de udfører? siger Jane Widtfeldt Meged.

Hun påpeger samtidig, at frivillig arbejdskraft kan være med til at presse de professionelle i branchen:

- Jeg bliver lidt ked af det på de professionelles vegne, når man begynder at opdrage turister til, at det ikke koster noget. Hvorfor skal sådan en service ikke koste noget? Det er jo en industri, mange mennesker skal leve af, siger Jane Widtfeldt Meged.