17-årig pige har overvundet sin flyskræk ved at blive pilot

Svedige håndflader, kvalme og frygten for at styrte ned. Siden hun var barn har flyskrækken overmandet Rebecca Roos Jensen, hver gang hun skulle på ferie. Men så fik hun en idé.

- Jeg har altid godt kunnet lide selv at tage styringen over ting, og jeg tænkte, at hvis det var mig selv, der sad bag styret, så ville jeg nok slappe meget mere af, siger den 17-årige pige fra Randers.

For et år siden gik hun derfor i gang med at tage flycertifikat og efter at have gennemført teoritimerne og fløjet de obligatoriske 45 timer, bestod hun i september den endelige prøve og fik sit ”private pilot licence”-certifikat. Nu kan hun flyve på egen hånd, og det har haft den ønskede effekt på flyskrækken.

Den unge pilot er blevet ganske glad for at være højt oppe.

- Man ved ikke noget om flyvning, og hvorfor et fly kan flyve, og jeg tror, det er derfor, at folk er bange for det. Men nu ved jeg, hvis et eller andet siger en lyd, at det ikke er noget, der er farligt. Og det har helt klart givet en ro, siger Rebecca Roos Jensen.

Fristed højt over jorden

Når den randrusianske pige ikke opholder sig i cockpittet, går hun i 2.g. på Randers Statsskole, og nogle af vennerne får ind imellem en flyvetur efter skole. For hvor gymnasieeleven før havde svært ved at slippe jordforbindelsen, foretrækker hun nu de højere luftlag.

- For mig er det et fristed, fordi jeg godt kan lide at sidde deroppe og kigge ud. Når man flyver, kræver det fuld koncentration, og derfor glemmer man alle tingene fra dagligdagen, og alle de mange lektier, man har for. Og det er rart, at jeg kan tage en pause fra det, siger hun.

Ofte går turen direkte fra skolen ud til landingsbanen for at flyve en tur.

Udover at være sluppet af med flyskrækken er den nyuddannede pilot også blevet klogere på sig selv igennem det seneste år. Hun har oplevet, at hun kan mere, end hun tror, og det håber hun, at andre vil lade sig inspirere af.

- Selvom man måske frygter noget, så kan man alligevel komme til at elske det. Det er fedt. For alle folk har vel noget, de frygter, og nogle gange er der bare nogle ting, man er nødt til at overvinde.

Rebecca Roos Jensen er netop gået i gang med at tage et kommercielt flycertifikat, som vil gøre det muligt for hende at arbejde som pilot, mens hun i øjeblikket kun må flyve med venner og familie og ikke tjene penge på flyveturene. Men i første omgang regner hun dog kun med, at pilottjansen skal være et studiejob. For når studenterhuen er i hus, er det hendes plan at søge ind på jurastudiet.