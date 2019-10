15-årig tabte 122.000 kr. på spil: Nu vil danske EU-politikere forbyde spilreklamer

Det skal være slut med at se fodboldkampe, hvor både optakt og pauser lokker med reklamer for spilselskaber og hurtige penge fra udbydere af kviklån.

Det mener Venstres EU-parlamentariker Søren Gade, der vil have indført et forbud mod at reklamere for spil og kviklån på tv.

- Det er forkert at animere folk til at spille penge og gå efter guldet for enden af regnbuen. Det er et problem, at nogle familier kan se deres unge mennesker bruge alle deres penge på spil, siger Søren Gade til TV 2.

05:39 Video: Antallet af reklamer for spilvirksomheder er eksploderet. En ung mand fra Randers mistede 122.000 på online-spil, og han vil reklamerne til livs. Indslaget er fra september 2019. Luk video

R og S bakker op

Han får opbakning i EU-parlamentet af Morten Helveg fra Radikale Venstre og Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. De vil forsøge at arbejde for et europæisk forbud.

Gade erkender, at det bliver en hård kamp at komme igennem med et lovforslag i EU-regi.

- Det bliver svært, men vi er enige om, at det er bedre at kunne sige, vi kæmpede for det, end at vi ikke gjorde, siger Søren Gade.

Legitimt at regulere

Søren Gades udspil blev lanceret tidligere på ugen i en klumme i Jyllands-Posten.

- Vi har ingen problemer med at sætte prisen op på en pakke smøger, så færre unge begynder at ryge. Vi har ingen problemer med at hæve aldersgrænsen for, hvornår det er tilladt at købe alkohol. Men vi har endnu ikke forbudt reklamer for pengespil. Hvorfor? spurgte Gade i avisen.

På Christiansborg er der opbakning til Sørens Gades forslag fra Katrine Olddag (R), der er skatteordfører for Radikale Venstre.

- Der er jo nogle produkter, som er mere sundhedsskadelige end andre, og derfor er det fuldstændig legitimt at gå ind og regulere, siger hun til TV 2.

Man skal ikke kigge længe i gadebilledet og i medierne for at ramle ind i reklamer for spil.

Eftersyn på vej

Hos Socialdemokraterne bebuder skatteministeren et eftersyn af den gældende lovgivning og det såkaldte adfærdskodeks, som spiludbyderne har indført. Hensigten er at begrænse eksponering og opretholde en mere restriktiv markedsføring.

- Vi kommer til at se på det i løbet af efteråret, siger Morten Bødskov.

Morten Rønde, direktør i Danish Online Gambling Association, håber at se en effekt af adfærdskodekset, der trådte i kraft 1. juli, inden en eventuel politisk indgriben.

- Jeg synes stadig, man skal vente at se, om der ikke vil være en effekt af en mere ansvarlig markedsføring fra spiludbydernes side, siger Morten Rønde.

Marcus Nielsen fik opbygget en gæld på 150.000 kroner på onlinegambling.

Mange danskere har problemer med spil

Michael Bay Jørsel fra Center for Ludomani siger, at reklamerne er farlige for de spilafhængige. Også for dem, der er kommet ud på den anden side.

- Der er mange, der sidder og ser de reklamer, som er bange for at ryge i igen, siger Michael Bay Jørsel.

Der skønnes at være 10.000 ludomaner i Danmark og 125.000 med et problematisk forhold til spil.

En af dem er Marcus Nielsen, der fik opbygget en gæld på 150.000 kroner ved onlinegambling. Han mener også, at reklamerne er et problem.

- De er med til at fastholde dig i en form for afhængighed, siger han.