14-årig fra Odder forsvandt for 10 uger siden - ingen ved, hvor hun er

Politiet mener ikke, pigen har været udsat for en forbrydelse.

Den 14-årige Therese Jakobsen forlod den 1. juni Sdr. Bork Efterskole og har været forsvundet lige siden.

Hun har været i kontakt med enkelte personer, hun har en tæt relation til, men ingen af disse har kunnet finde ud af, hvor den 14-årige opholder sig.

Presseansvarlig ved Midt- og Vestjyllands Politi Mette Helm oplyser til TV 2, at det er politiets klare formodning, at der ikke ligger nogen forbrydelse bag, men at både politiet og familien er bekymret for hende og gerne vil have hende hjem.

Politiet opfordrer til, at folk, der ved, hvor Therese Jakobsen opholder sig, tager kontakt til politiet på telefonnummer 114.

Therese Jakobsen er 158 cm høj, har langt lyst hår, er almindelig af kropsbygning, bærer muligvis briller og har et modermærke på højre kind.

